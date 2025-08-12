« Priorité à l’IA » chez Duolingo : malgré les protestations, l’argent coule à flots

 
La nouvelle stratégie de Duolingo centrée sur l’intelligence artificielle plus que les humains connait un succès économique malgré les protestations.
La chouette préférée d’internet a suscité de vives critiques après que son patron, Luis von Ahn, ait déclaré en avril dernier que « Duolingo donnera la priorité à l’IA ». Une phrase simple, sacrifiant le travail humain sur l’autel de la croissance et du développement de l’IA. Une stratégie qui s’avère payante pour les actionnaires. Selon les chiffres rapportés par TechCrunch, les actions de l’entreprise ont augmenté de 30 % suite à cette annonce.

Tout, tout de suite

En utilisant et privilégiant l’intelligence artificielle générative, Duolingo a pu lancer 148 nouveaux cours de langues, doublant son offre actuelle, précise TechCrunch. Une prouesse qui aurait mis « des décennies » à arriver sans cette technologie, salue von Anh. Pour le patron, cette technologie leur permet de fournir du contenu « au plus vite » pour les utilisateurs, quitte à se passer progressivement de contractuels.

Une stratégie qui continue d’être payante pour l’entreprise. Elle prévoit un chiffre d’affaires à un milliard de dollars cette année et son nombre d’utilisateurs quotidien a augmenté de 40 % sur un an.

Un manque de contexte

Un chiffre qui reste toutefois en deçà des attentes de la part de certains investisseurs. Pour Luis von Ahn, ce dernier s’explique par une mauvaise communication et un manque de « contexte » sur sa stratégie IA.

Pour retrouver les faveurs du public sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas tardé à pointer ce virage technologique, Duolingo a mis en place une nouvelle stratégie.

En troquant sa communication acide pour une communication plus positive, l’entreprise espère mettre de côté cette histoire. Une stratégie qui serait payante selon les premiers retours de Luis von Anh.

