Duolingo privilégie l’IA aux humains contractuels pour vous faire apprendre des langues

Le patron de Duolingo a annoncé que l’entreprise s’appuierait sur l’intelligence artificielle pour accélérer son développement, quitte à se passer de services humains.

« Duolingo donnera la priorité à l’IA ». C’est ainsi que commence le courrier qu’ont reçu l’ensemble des employés de l’entreprise Duolingo avant d’être publié sur LinkedIn. L’entreprise connue internationalement pour sa chouette à la communication mordante fait le choix d’un développement mettant l’intelligence artificielle au cœur de sa croissance. Une décision dont les conséquences se font déjà sentir pour certains employés.

Repenser ses méthodes de travail

Pour Luis von Ahn, PDG de Duolingo, l’IA permet à l’entreprise de « repenser en grande partie ses méthodes de travail », rapporte The Verge. Autrement dit, on apprend que l’entreprise va cesser de collaborer avec des sous-traitants dès lors que l’IA pourra accomplir une tâche. De plus, les actuels et futurs employés seront également évalués sur leur capacité à utiliser l’intelligence artificielle. Le recrutement de nouvelles personnes au sein des équipes sera aussi conditionné au fait de savoir si son travail peut être remplacé par une IA. Toutefois, l’entreprise se veut « rassurante » et indique que « Duolingo restera une entreprise soucieuse de ses employés ».

Un engagement qui demandera à être vérifié alors qu’un récent rapport de l’ONU indique que 40% des emplois mondiaux pourraient être touchés dans un avenir proche en raison du développement de l’IA.

Du côté des utilisateurs, aucun changement n’ont pour le moment été immédiatement annoncés. Cependant, on est en mesure de se demander si cette utilisation massive de l’intelligence artificielle ne conduira pas dans le futur à la création de nouvelles formules tarifaires utilisant l’IA.

