L’IA plus drôle que les humains ? Voici ce que révèle cette étude.

Des chercheurs se sont penchés sur la capacité des intelligences artificielles à faire rire en utilisant des mèmes.

Les mèmes font parties intégrantes de la culture internet. Ces images, vidéos et GIF détournés pour créer de l’humour sont aujourd’hui si présents qu’ils peuvent faire l’objet d’études scientifiques. La dernière en date, propose d’étudier la réception humoristique de mèmes non pas créés par des humains, mais par des intelligences artificielles. Les premiers résultats donnant un avantage aux IA, révèle Ars Technica.

Le test de Turing à l’épreuve

« Je regrette d’annoncer que le test de Turing sur les mèmes a été réussi », indique Ethan Mollick, professeur à Wharton, après avoir examiné les résultats de l’étude. Ce test développé dans les années 50 visait à déterminer si des humains étaient capables de détecter des résultats produits par une machine de résultats produits par l’être humain.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont mis en place trois situations tests : la première laisse une liberté totale à une IA, ici GPT-4o d’OpenAI, pour produire ses mèmes ; la seconde propose une collaboration entre un humain et GPT-4o ; enfin, la dernière repose sur un humain seul. Ces mèmes sont ensuite publiés sur une plateforme collaborative et évalués par un panel d’individus selon trois critères : l’humour, la créativité et la propension à être partagés.

Si les premiers résultats donnent un net avantage à l’IA seule sur des thématiques simples comme le travail, l’alimentation ou le sport, tout n’est pas perdu pour les humains.

« OK, je vais détruire les humains »

Si les mèmes générés par IA obtiennent une meilleure note en moyenne, ceux créés par les humains se révèlent être plus drôles individuellement et ceux issus d’une collaboration sont plus créatifs. Les chercheurs indiquent que l’IA peut compter sur une base de données importante et une capacité à retranscrire des schémas humoristiques connus, mais les humains ont encore pour eux de produire des œuvres singulières.

L’étude est à retrouver sur le site de l’Université de Cornell aux États-Unis.