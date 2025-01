Laisser vos lumières être contrôlées par l’IA ? La drôle d’idée de Philips Hue

Il semblerait qu’en 2025, ne pas afficher un petit macaron « propulsé par l’IA » soit devenu une faute de goût. C’est en tout cas ce que laisse entendre la dernière annonce de Signify concernant ses lampes Philips Hue.

Crédit : Signify

Vous souhaitez créer une ambiance de vacances sous les tropiques pour votre prochain apéro ? Pourquoi ne pas demander directement à votre téléphone de gérer l’éclairage pour vous ? Cet étrange futur va devenir une réalité grâce aux nouveautés qui vont arriver sur l’app Hue.

Dans un communiqué de presse repéré par The Verge, Signify (l’entreprise qui commercialise les ampoules connectées Philips) a, en effet, annoncé l’arrivée « en 2025 » d’un assistant boosté à l’IA générative dans son application domotique.

Parlez à vos ampoules connectées

Concrètement, il sera possible de demander, en langage naturel, à l’application de créer une ambiance personnalisée et de laisser le logiciel gérer la couleur ou l’intensité de l’éclairage. L’assistant sera aussi capable de répondre à des questions du genre « quel éclairage pour une soirée d’hiver ? » et de proposer des configurations appropriées.

Histoire de rentrer de plain-pied dans la mode de l’IA générative, Signify promet aussi qu’il sera possible de directement dicter des commandes vocales au chatbot. Celui-ci s’occupera ensuite d’appliquer une scène préenregistrée ou d’en créer une nouvelle.

L’assistant domotique bientôt intégré à l’App Hue // Crédit : Signify

Selon un porte-parole de la marque, cette fonctionnalité « n’est que le début d’une expérience domotique plus intelligente et plus intuitive ». Il sera bien évidemment possible de faire ses retours directement à l’assistant pour l’aider à s’améliorer.

Des fonctionnalités déjà présentes chez la concurrence

Pour celles et ceux qui suivent l’actualité de la domotique, cette nouveauté n’est pas exactement surprenante. Le site HueBlog avait déjà gâché la surprise en octobre dernier. Et, en réalité, Signify est en retard par rapport à ses concurrents. Nanoleaf propose déjà une fonction similaire avec son option « Magic Scene », tout comme le fabricant Govee qui a annoncé son propre chatbot au CES.

L’application iConnectHue, concurrente de l’application Hue officielle, permet même déjà d’appliquer une couche d’intelligence artificielle à son éclairage domotique. Cependant, cette fonctionnalité est limitée dans son usage en raison du coût lié à l’exploitation d’un grand modèle de langage.

Sans doute que la fonctionnalité de l’app officielle sera, elle, gratuite, au moins dans un premier temps. À voir aussi si cet outil saura dépasser le stade du « gadget rigolo » tant allumer son salon de toutes les couleurs peut de toute façon rapidement devenir lassant.

