Ce site vous montre tout ce que Google peut apprendre de vous grâce à vos photos

L’intelligence artificielle s’immisce partout, même dans l’analyse de photos. Une plateforme récemment mise en ligne montre bien ce qu’un bête cliché peut révéler sur vous.

They See Your Photos vous montre l’histoire derrière vos clichés // Source : Ente

Vos photos sont plus bavardes que vous ne pouvez le croire. Avec l’aide de l’IA, il est désormais assez facile d’extraire des tas d’informations depuis un simple cliché. Si ces outils peuvent être utiles pour décrire des images à des internautes mal voyants par exemple, ils peuvent aussi être utilisés pour récolter des informations plus ou moins personnelles sur les personnes peu précautionneuses. C’est ce que montre avec une simplicité déconcertante le site « They see your photos ».

Une photo, milles infos

Mis en ligne par EnteIO, une entreprise qui commercialise une alternative chiffrée à Google Photos, la plateforme permet de voir ce que les technologies de Google sont susceptibles d’apprendre de vos photos. En utilisant les outils de vision par ordinateur de Google Cloud, le site analyse finement un cliché pour en extraire le maximum d’informations pertinentes sur la personne derrière ou devant l’objectif.

Un rapide laïus sur ce que l’ordinateur perçoit à partir d’une simple photo // Source : Ente

Ainsi, à partir d’un simple selfie, le site est susceptible de deviner vos origines ethniques, votre milieu social ainsi que votre âge ou vos occupations favorites. Bien évidemment, la plateforme utilise les métadonnées contenues dans la photo (localisation, modèle de l’appareil photo, heure, etc.), mais scanne aussi le cliché en lui-même pour essayer d’extraire un maximum d’informations sur le sujet. Histoire de ne pas en rester là, l’IA se permet aussi de faire un petit commentaire sur la composition de la photo et les couleurs et éléments présents.

Mille photos, des millions d’infos

Bien évidemment, le site est un astucieux coup de pub pour Ente qui cherche à se démarquer de Google en offrant une solution d’hébergement de photo chiffrée de bout en bout. Donc la démarche n’est pas complètement désintéressée. Néanmoins, elle offre un aperçu assez saisissant de ce qu’une machine est capable de déduire d’une simple photo. Il est aisé de s’imaginer le profil qu’un service comme celui-là serait capable de construire avec quelques centaines ou quelques milliers de photos en mémoire. Quant à savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose, chacun voit midi à sa porte.

Il est important de noter que si Ente promet dans sa politique d’utilisation des données de ne garder aucune photo ou information au-delà du temps nécessaire au traitement, « des tiers, tels que Google, OpenStreetMap (OSM), Sentry et PostHog peuvent collecter et conserver des données conformément à leurs politiques de confidentialité respectives. » Si vous ne préférez pas livrer des vrais clichés de vous au site, vous pouvez tout de même voir ce que l’outil donne avec des photos de démonstration mise à disposition.

