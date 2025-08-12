Nouvelle étape pour Renault : une voiture électrique développée en Chine pour conquérir de nouveaux marchés

Le partenariat entre Renault et Geely se concrétise, quelques mois après sa signature. Ainsi, le constructeur tricolore prévoit de faire appel au savoir-faire du groupe chinois pour lancer une nouvelle voiture électrique dédiée aux marchés émergents.

Zeekr 001 // Source : Zeekr

Les constructeurs automobiles chinois prennent de plus en plus de place sur le marché. Et ça, les marques « traditionnelles » l’ont bien compris. Elles sont de plus en plus nombreuses à nouer des partenariats avec ces nouveaux acteurs de l’industrie. Car ces derniers pourraient finir par dominer le marché dans le monde, y compris en Europe.

Une toute nouvelle voiture électrique

Alors plutôt que de tenter de s’y opposer, les entreprises européennes nouent des alliances avec des marques venues de l’Empire du Milieu. C’est par exemple le cas de Volkswagen avec Xpeng, d’Audi avec IM Motors ou encore de Stellantis, qui a investi massivement dans Leapmotor. On peut également citer Renault, qui a noué un partenariat avec le géant chinois Geely au mois de février 2025. Pour mémoire, le groupe chinois possède Volvo, Polestar, Lotus ou encore Zeekr, entre autres.

Dans un premier temps, ce partenariat servira à vendre les voitures de la firme chinoise au Brésil, par l’intermédiaire de Renault. Mais ce n’est pas tout. Car le constructeur au losange va aussi tirer parti du savoir-faire et des compétences de son allié venu de l’Empire du Milieu. Et cela se traduira par le lancement d’une toute nouvelle voiture, comme l’explique le site chinois TMTPost. On apprend donc que l’équipe R&D du constructeur tricolore développe actuellement un tout nouveau modèle en Chine.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault / DPPI

Pour le moment, les informations sont encore assez minimes, mais on sait une chose : cette auto reposera sur une plateforme conçue par Geely. Il s’agit de la base technique GEA, qui équipe notamment le SUV Galaxy E5, connu en Europe sous le nom d’EX5. Et surtout, ce sera la toute première fois que cette plateforme sera utilisée par une voiture d’une marque qui n’appartient pas au groupe. Cependant, cette nouvelle auto ne devrait pas arriver en France dans l’immédiat.

En effet, il se dit que « son principal marché étranger pourrait même ne pas être l’Europe », mais plutôt l’Asie du Sud-Est, l’Amérique Centrale et du Sud, et pourrait ainsi faire le chemin jusqu’au Brésil. Car c’est avant tout sur ce pays que se concentre cette nouvelle alliance, qui vise à « produire et commercialiser des véhicules zéro et à faibles émissions » là-bas. C’est pour mémoire ce que confirmait le communiqué qui avait été publié par le constructeur au losange en début d’année 2025.

Un futur SUV à venir

Il faudra encore faire preuve de patience avant d’en savoir plus sur cette nouvelle voiture. Mais selon les premières informations sur média chinois, il s’agira d’un SUV, qui aura le droit à des motorisations électriques et hybrides rechargeables. La voiture sera alors conçue par Horse, la coentreprise fondée par les deux constructeurs. Renault fournira ses équipes de R&D tandis que Geely va apporter un soutien technique et financier.

Mais à vrai dire, ce n’est pas la première fois que le constructeur au losange se tourne vers la Chine. Et pour cause, Renault avait mis en place en 2024 son Advanced China Development Center (ACDC) à Shanghai. Ce dernier est un centre de recherche & développement dédié aux voitures électriques conçues pour l’Europe. La future Twingo électrique y sera notamment conçue, ce qui permettra notamment d’accélérer son développement. C’est ce qu’avait confirmé Christian Stein, directeur de la communication du groupe tricolore à l’époque.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Car c’est pour la rapidité que la Chine est généralement plébiscitée. Ce dernier avait en effet expliqué qu’« il faut deux ans du concept — la maquette validée — à la mise sur le marché ». À titre de comparaison, il faut compter en moyenne quatre ans en France pour arriver au même résultat. C’est donc pour cela que Renault mise beaucoup sur l’Empire du Milieu, ce qui lui permettra de lancer ses nouvelles autos plus rapidement. Et ainsi mieux faire face à la concurrence grandissante qui se prépare.