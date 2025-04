Voici la solution de Renault pour transformer une voiture électrique en hybride

Horse, la société créée par Renault, Geely et Aramco, va présenter au salon de Shanghai un intéressant groupe hybride comprenant un moteur thermique à éthanol et un moteur électrique. Une solution simple en apparence pour augmenter l’autonomie d’une voiture électrique à moindres frais.

Future Hybrid Concept // Source : Horse Powertrain

Les ventes de voitures électriques ont encore du mal à décoller. Une progression plus lente qu’estimée pousse certains constructeurs à garder plus longtemps des voitures thermiques et hybrides dans leur gamme, quitte à parfois réduire leurs ambitions sur les voitures 100 % électriques.

Et si un moteur permettait d’hybrider facilement les voitures électriques, tout en fonctionnant à l’éthanol ? C’est ce que vient de présenter Horse, la coentreprise créée par Renault, Geely et Aramco.

De l’essence dans une voiture électrique ?

Si Renault et Geely sont des constructeurs ayant misé sur les voitures électriques, Aramco, en revanche, est un pétrolier du Moyen-Orient. Il n’y a donc rien de surprenant à voir une tentative d’introduire un moteur thermique dans des voitures électriques.

Même si la partie thermique (ICE) du groupe Future Hybrid Concept peut fonctionner à l’éthanol et aux carburants de synthèse, elle tolère aussi l’essence. Installer un moteur thermique sur des voitures électriques servira à prolonger l’autonomie, mais pourrait aussi prolonger les revenus provenant de l’essence un peu plus longtemps.

Cette compatibilité avec de nombreux carburants s’explique par la volonté de Horse de proposer cette solution sur de nombreux marchés. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse de Horse, le Future Hybrid Concept est compatible avec l’E85, notamment pour l’Amérique du Sud, ainsi qu’avec le méthanol M100, pour anticiper sa forte croissance en Chine, en Inde et en Afrique subsaharienne.

Horse a déjà signé des accords pour fournir des motorisations flexfuel au Brésil, à la société Lecar qui avec sa Lecar 459 Hybrid souhaite démocratiser les véhicules électriques dans le pays, en proposant des véhicules électriques abordables.

Prolonger l’autonomie des véhicules électriques sans grandes modifications

La promesse de ce groupe motopropulseur Future Hybrid Concept de Horse est d’hybrider une voiture électrique sans grande modification. L’ensemble, comprenant un moteur thermique, une machine électrique et une transmission, peut s’installer facilement sur le berceau avant d’une voiture électrique avec peu d’adaptations.

Future Hybrid Concept // Source : Horse Powertrain

En prenant la place du moteur électrique avant, ce groupe motopropulseur pourra servir de prolongateur d’autonomie aux voitures électriques. La présence de cardans, comme on peut le voir sur les photos de Horse, permet au groupe d’entrainer les roues avant. Ce qui n’en fait pas vraiment un prolongateur d’autonomie, mais plutôt une hybride rechargeable.

L’idée : pouvoir installer ce moteur sur des voitures électriques qui n’ont jamais existé en version thermique. Sans modification de la ligne de production. On pourrait par exemple imaginer une R5 essence, même si Renault a déjà coupé court à cette rumeur.

Horse précise également que ce « Future Hybrid Concept » peut s’adapter sur les véhicules thermiques.

Le pire des deux mondes ?

Mais en glissant un petit moteur thermique sous le capot, les voitures électriques dotées d’un prolongateur d’autonomie ne sont plus considérées comme électriques, mais comme hybrides rechargeables. Et cela change beaucoup de choses, notamment en France, où la fiscalité n’est plus du tout avantageuse, contrairement aux voitures électriques, comme on a pu le constater avec le Leapmotor C10 REEV.

En effet, avoir un prolongateur d’autonomie empêche un véhicule d’être considéré comme neutre en émissions de carbone, ce qui le prive du bonus écologique. Et étant considérée comme hybride rechargeable, la voiture est même exposée au malus au poids, déclenché dès 1 600 kg. La facture pourrait ainsi vite grimper, car partir d’une base électrique, puis y ajouter un moteur thermique, un autre électrique, une transmission et un réservoir de carburant, alourdit forcément l’ensemble.

De plus installer un moteur thermique dans une voiture électrique dont la production est plus polluante réduirait son intérêt écologique. Car en plus d’émettre plus à la production, la circulation va continuer d’émettre du CO2, le bilan du puit à la roue n’est plus très avantageux.