Renault va lancer une voiture électrique qui fonctionne à l’essence, et ce n’est pas une hybride

La joint-venture Horse, créée par le groupe français Renault et le groupe chinois Geely en mai 2024, se penche sur une nouvelle technologie de voiture électrique à prolongateur d’autonomie. L’idée : une voiture électrique qui utilise de l’essence.

Il y a quelques mois, vous avez peut-être entendu parler de l’entreprise Horse. Si ce n’est pas le cas, laissez-nous vous en toucher quelques mots.

De son nom complet « Horse Powertrain Limited » est une entreprise internationale spécialisée dans le développement et la production de technologies de motorisation bas-carbone et alternatives. Créée en mai 2024 à la suite d’une joint-venture entre le groupe Renault et le chinois Geely, Horse vise à fournir des solutions de motorisation hybrides et thermiques. Cette collaboration s’inscrit dans un contexte de décarbonation de l’industrie automobile, avec une concentration sur les moteurs à faibles émissions et les carburants alternatifs, tels que le méthanol, l’éthanol, et l’hydrogène, mais pas que !

Horse collabore avec des partenaires industriels comme Renault, Volvo, Nissan, et Mitsubishi pour offrir des solutions de motorisation couvrant un large éventail de technologies hybrides et combustibles alternatifs.

Une technologie destinée aux pays émergents

Mais aujourd’hui, Horse explorer de nouveaux horizons en signant son premier accord de production de moteurs pour un véhicule hybride électrique à autonomie étendue (EREV) destiné à un véhicule : la Lecar 459 Hybrid. Ce modèle ne vous parle pas ? C’est normal, puisqu’il n’a pas encore été lancé. Son arrivée est prévue en 2026 et il sera le premier modèle du constructeur automobile brésilien Lecar, une jeune entreprise fondée par l’entrepreneur Flávio Figueiredo Assis.

Lecar ambitionne de proposer une nouvelle gamme de véhicules électriques abordables, spécifiquement conçus pour le marché brésilien. Nous n’en verrons donc pas la couleur en Europe.

Avec cet accord, Horse fournira 12 000 unités par an de son moteur HR10 1,0 litre trois cylindres, un moteur spécialement conçu pour fonctionner avec des carburants flex, tels que l’éthanol, très populaires au Brésil.

Le moteur HR10 de Horse, fabriqué dans l’usine de Curitiba, au Brésil, génère jusqu’à 116 ch de puissance et 200 Nm de couple. Aux côtés de ce bloc, Lecar s’appuiera sur un générateur électrique fourni par WEG, partenaire de Horse pour les composants électriques.

Une motorisation électrique, vraiment ?

Les moteurs HR10, qui seront intégrés au système de prolongateur d’autonomie (Range Extender) de la Lecar 459 Hybrid, sont déjà utilisés dans des solutions similaires pour les utilitaires légers de Horse. Ces moteurs ne propulsent pas directement les roues du véhicule, mais alimentent la batterie via un générateur électrique embarqué, permettant ainsi au moteur de fonctionner dans son état le plus efficace, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions.

En d’autres termes, il s’agit d’une technologie très similaire à celle employées par Nissan avec ses motorisation e-Power. Peut-on vraiment appeler ça des motorisations « électriques » ? Nous vous laisserons seuls juges.

Le système EREV permettra au Lecar 459 Hybrid de se recharger comme tout autre véhicule électrique, à l’aide de bornes publiques ou de prises domestiques. Lorsque le moteur est alimenté par des carburants flex à faibles émissions, cela permet de réduire significativement l’empreinte carbone du véhicule sur l’ensemble de son cycle de vie, « rendant ainsi l’EREV comparable aux véhicules électriques à longue autonomie. »

Ces systèmes permettent notamment aux constructeurs d’avancer des autonomies impressionnantes, souvent supérieures à 1 000 km. Les constructeurs chinois en sont friands, et Hyundai s’intéresse également à cette technologie. Un premier modèle coréen doté de cette motorisation est prévu pour 2027 avec une autonomie estimée de 900 km.