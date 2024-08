Avec son prix alléchant et sa batterie capable de durer 50 ans, cette voiture électrique chinoise pourrait faire mal au Tesla Model Y

Dévoilé quelques mois plus tôt, le nouveau Geely Galaxy E5 démarre officiellement sa commercialisation en Chine. Cette voiture électrique, concurrente du Tesla Model Y, est affichée à seulement 14 500 euros, et embarque une batterie à la durée de vie particulièrement élevée.

Geely Galaxy E5

Si vous suivez l’actualité automobile, vous avez très probablement déjà entendu parler du groupe Geely. Et pour cause, ce dernier possède notamment dans son giron des marques telles que Volvo, Polestar ou encore Lotus.

Un SUV électrique prometteur

Mais ce n’est pas tout, car la firme chinoise commercialise également la marque Galaxy, qui avait étoffé sa gamme l’an dernier avec l’E8, une grande berline haut de gamme rivale de la Tesla Model S. Mais le constructeur, encore méconnu en France, ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Il vient ainsi de lever le voile sur sa page Weibo, équivalent de Facebook en Chine, sur un autre modèle, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV. Ce dernier est baptisé E5 et chasse directement sur les terres des Tesla Model Y et autres BYD Seal U.

Geely Galaxy E5

En effet, il affiche des dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 4,62 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,67 mètre de haut, soit plus ou moins le gabarit du Peugeot E-3008. Le véhicule arbore des lignes très épurées, avec une calandre pleine du fait de sa motorisation 100 % électrique. Cette dernière est encadrée par de fines bandes de LED, et est surmontée par des optiques plus conventionnelles.

De profil, on note que la silhouette est assez massive. Les poignées de portes sont quant à elles intégrées à la carrosserie. Une manière d’améliorer sensiblement le Cx (coefficient de trainée), qui n’a cependant pas encore été précisé par le constructeur. À l’arrière, celui-ci arbore un dessin assez classique mais moderne, avec des feux intégrés dans une large bande lumineuse. Le bouclier est quant à lui assez massif pour lui donner un peu plus de prestance.

Geely Galaxy E5

Comme l’indique le site chinois CNEVPost, ce nouveau Galaxy E5 possède un empattement de 2,75 mètres, qui lui permet de transporter confortablement ses occupants. La présentation est bien plus classique qu’à bord de l’E8, et s’inspire en réalité de ce que propose Tesla, avec un grand écran tactile dont la diagonale devrait tourner autour des 15 pouces. À la différence que celui-ci est associé à un combiné numérique derrière le volant, au contraire de ce qui se fait sur la Model Y.

Une batterie révolutionnaire

Il faudra cependant patienter avant de savoir si le nouveau SUV électrique sera également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto s’il arrive un jour en Europe. Ce qui n’est évidemment pas à exclure, puisque Geely a annoncé vouloir exporter ce Galaxy E5 – sans toutefois préciser les marchés envisagés.

Geely Galaxy E5

Plusieurs déclinaisons de ce SUV électrique seront proposés aux clients, puisque ces derniers auront le choix parmi cinq variantes. Les deux premières embarqueront une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 49,52 kWh offrant une autonomie de 440 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donnerait environ 380 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, un chiffre assez faible vu le gabarit de la voiture.

Les trois autres déclinaisons auront le droit à un pack LFP de 60,22 kWh, qui permet de parcourir jusqu’à 530 kilomètres CLTC. Ce qui correspond à environ 450 kilomètres en norme WLTP. À noter que le SUV est la première voiture électrique à se doter de la révolutionnaire batterie maison, nommée Aegis Short Blade Battery. Celui-ci affiche une grande densité énergétique de 192 Wh/kg et surtout, une durée de vie d’environ un million de kilomètres, soit quasiment 50 ans de roulage !

Le format Blade tout en longueur // Source : Geely

Les commandes viennent tout juste d’ouvrir en Chine pour le SUV électrique, qui affiche une puissance de 160 kW (environ 217 chevaux) pour un couple de 230 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Il faut compter 112 800 yuans pour la version de base, soit environ 14 500 euros. Un tarif alléchant, mais qui va cependant fortement grimper si la voiture arrive en Europe, puisqu’il faudra y inclure l’augmentation des droits de douane mis en place depuis le 4 juillet 2024.