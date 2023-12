Cette voiture électrique intègre un écran géant 8K qui pourrait bien révolutionner les usages de l’automobile

Le groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Smart, etc.) dévoile de nouvelles informations au sujet de sa nouvelle voiture électrique Galaxy E8. La grande berline électrique rivale de la Tesla Model S s'équipe notamment d'un immense écran 8K de 45 pouces offrant de nombreuses fonctionnalités dignes d'une console de jeux. Mais aussi d'un ordinateur.

Vous ne connaissez pas Geely ? Détrompez-vous, vous avez déjà croisé des voitures appartenant au groupe chinois sans même le savoir, puisqu’il possède notamment Volvo, Lotus ou encore Lynk & Co. C’est aussi lui qui se cache derrière la jeune marque Zeekr et Galaxy, qui a récemment vu le jour.

Un immense écran

En effet, c’est au mois d’octobre que la toute première voiture de la gamme, qui deviendra ensuite un constructeur à part entière, a été dévoilée. Celle-ci prend le nom d’E8 et la forme d’une grande berline électrique qui chassera directement sur les terres de la Tesla Model S. Celle-ci avait déjà dévoilé ses lignes très épurées, avec un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0,199, contre 0,208 pour sa rivale américaine.

Longue de 5,01 mètres, la nouvelle Galaxy E8 avait également montré quelques images de son poste de conduite. Et on peut véritablement dire que ce dernier vaut le détour ! Et pour cause, il se dote d’une immense dalle numérique affichant une diagonale totalement démentielle de 45 pouces. De quoi nous rappeler l’Hyperscreen de la Mercedes EQS, entre autres.

Le site chinois AutoHome nous dévoile en effet de nouvelles informations sur cet écran, qui affiche une définition 8K. Ce dernier nous rappelle celui proposé dans le nouveau SUV de la marque Aehra dévoilé l’an dernier, qui peut se déployer en hauteur. Le dispositif installé dans la Galaxy E8 tourne grâce au processeur Snapdragon 8295 et offre de nombreuses fonctionnalités.

Comme chez Tesla, il est notamment possible de jouer à des jeux vidéo en branchant des manettes. Mais on ne sait pas encore s’il sera possible de jouer en ligne via un catalogue comme le propose la firme d’Elon Musk avec Steam. Bien sûr, l’écran affiche aussi des informations plus classiques, comme la navigation GPS. Et il semblerait qu’il soit possible de changer la disposition de l’affichage.

Un concentré de technologie

D’après les images publiées par le site chinois, il serait également possible de regarder des vidéos sur ce grand écran, qui fait également office de combiné d’instrumentation. Le passager pourra se divertir lors des longs trajets. Les visuels montrent également ce qui ressemble à une fonction karaoké, de plus en plus répandue dans les voitures. Tesla le propose déjà, de même que BYD tandis que Chrysler va aussi le faire.

Ce serait dommage de s’en priver, alors que la berline électrique se dote d‘un système audio à 12 haut-parleurs. Elle est également équipée de la vision à 360 degrés ainsi que d’une caméra de recul, dont les images sont visibles sur l’immense dalle numérique. La nouvelle E8 est également livrée avec la commande vocale pouvant exécuter jusqu’à 15 ordres en une seule phrase. Il est même possible d’ouvrir la voiture avec la voix.

La nouvelle Galaxy E8 repose sur la plateforme SEA déjà bien connue puisqu’elle équipe notamment les Smart #1 et #3 ainsi que le nouveau Volvo EX30, entre autres. Si l’on en sait encore peu sur les caractéristiques de la berline électrique, la puissance devrait osciller entre 271 et 428 chevaux. La batterie se déclinerait en deux versions de 66 et 82 kWh mais l’autonomie n’a pas été révélée.

Quoi qu’il en soit, la voiture devrait rivaliser avec la Tesla Model S, la BYD Seal et la Nio ET7 qui a récemment battu un record en ayant parcouru plus de 1 000 kilomètres en une seule charge. Son prix devrait tourner autour des 200 000 yuan, ce qui équivaut à environ 26 000 euros, mais il pourrait être revu à la hausse si elle arrive en Europe.