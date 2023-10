Ecran 8K et aérodynamisme « parfait », voilà la berline électrique chinoise qui pourrait faire peur à Tesla

Le groupe chinois Geely (Lotus, Volvo, Zeekr, etc.) dévoile la toute première voiture électrique de sa marque Galaxy. Baptisée E8, cette berline devrait chasser sur les terres de la Tesla Model S et s'offrir un intérieur des plus technologiques avec son immense écran 8K de 45 pouces. Le tout pour un prix abordable.

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance sur le sol européen. On pense bien évidemment à MG, dont la compacte a dépassé Tesla, ainsi qu’à BYD et Nio, entre autres. Mais une autre marque pourrait un jour aussi essayer de se faire une place chez nous. Il s’agit de Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus et Zeekr.

Une grande berline électrique

Le groupe chinois possède également une gamme en son nom propre, actuellement uniquement composée de modèles hybrides rechargeables. Mais cela est désormais en train de changer. En effet, le constructeur vient tout juste de lever le voile sur la première voiture électrique de sa gamme Galaxy, qui devrait a termes devenir une marque à part entière au cours des prochaines années. Avec un objectif : faire de l’ombre à Tesla.

Et cela sera peut-être rendu possible grâce à l’arrivée de l’E8, une grande berline dont les premières images viennent d’être dévoilées sur le site chinois Auto Home. Cette dernière affiche des lignes très épurées, conçues pour optimiser son aérodynamisme. Et cela semble plutôt bien fonctionner, puisque cette nouvelle arrivante affiche un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0,199, contre 0,208 pour la Tesla Model S.

Également rivale de la BYD Seal, cette nouvelle venue dans la gamme affiche une face avant très élégante, avec une calandre pleine surmontée d’optiques tout en longueur. La voiture est bien campée sur ses grosses roues dont les dimensions n’ont pas encore été précisées. En revanche, on connaît celles de la berline, qui mesure 5,01 mètres de long pour 1,92 mètre de large et 1,47 mètre de haut.

Le tout avec un empattement annoncé à 1,93 mètres, qui promet une belle habitabilité à bord de la berline, qui s’offre un poste de conduite très technologique. Nous retrouvons en effet une immense dalle numérique, qui nous rappelle l’Hyperscreen de la Mercedes EQS, entre autres. Celle-ci affiche une diagonale impressionnante de 45 pouces et une résolution 8K. Elle associe un grand combiné et un écran tactile, ainsi qu’un affichage pour le passager.

Un prix intéressant

Cette dalle fonctionne sur le processeur Snapdragon 8295 et aurait été traitée spécifiquement pour ne pas prendre les traces de doigts. Cela restera à tester lors d’une potentielle prise en mains si elle arrive un jour sur le marché français ! À bord, le confort semble être de mise, tandis qu’il est possible de brancher des manettes pour jouer aux jeux vidéo, comme le propose également Tesla. Le volume de coffre n’a quant à lui pas encore été annoncé.

Cette nouvelle Galaxy E8 repose sur la plateforme SEA développée par le groupe chinois, qui équipe également plusieurs modèles dont les Smart #1 et #3 ainsi que le Volvo EX30 et la nouvelle Zeekr X, entre autres. Si toutes les informations techniques au sujet de la berline ne sont pas encore connues, le moteur de 200 kW, soit environ 271 chevaux devrait équiper la version propulsion. Une version dotée d’une transmission intégrale serait également prévue.

Il se murmure que cette dernière pourrait afficher une puissance de 315 kW, ce qui équivaut à 428 chevaux comme sur la Smart #1 Brabus, mais rien n’a encore été confirmé pour le moment par le constructeur. Deux batteries devraient être proposées, avec 66 et 82 kWh, mais pour l’heure, l’autonomie n’a pas été annoncée. Il faudra donc encore patienter, mais nul doute qu’elle sera élevée en raison de la grande capacité des packs ainsi que la faible résistance à l’air de la voiture. Cependant, on sait que de gros accumulateurs ne sont pas toujours bénéfiques...

Pour le moment, on ne sait pas encore tout sur cette berline électrique, qui pourrait aussi rivaliser avec la Nio ET7 et la Xpeng P7, et notamment si elle sera dotée de la conduite autonome. Selon le site Automobile Propre, elle pourrait afficher un prix à partir de 200 000 yuan, ce qui équivaut à environ 26 000 euros. Ce dernier pourrait cependant être plus élevé en Europe, d’autant plus que Bruxelles enquête sur les tarifs particulièrement bas des voitures chinoises. Mais pour l’heure, son arrivée chez nous n’est pas prévue.