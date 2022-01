L’accessoire officiel qu’il manquait à votre Tesla

La Tesla n'est pas une voiture ordinaire. Justement, voici une nouvelle preuve de cette affirmation.

En 2019, Tesla déployait une nouvelle version du système de son infodivertissement qui introduisait plein de nouveautés. Parmi ces nouveautés, on retrouvait les applications Youtube et Netflix. L’idée derrière était d’occuper les gens quand le véhicule charge.

Autre nouvelle fonction, originale mais finalement assez adaptée à un lieu où on a l’habitude de chanter: un karaoké, subtilement renommé « Caraoké » par Tesla (comme Car, la voiture en anglais). Elle repose sur l’application mobile Stingray Karaoke et contient de nombreux titres d’artistes de tous horizons et époques.

Un accessoire dédiée… pour le Nouvel An chinois

Cette semaine, Tesla vient de commercialiser un nouvel accessoire, le TeslaMic qui permet va encore plus loin : transformer votre voiture Tesla en une véritable salle de karaoké.

Tesla a commercialisé ce produit dans le cadre des mises à jour du Nouvel An chinois, qui est célébré début février. Pour que le véhicule fasse office de salle de fête, son système d’infodivertissement intègre également une plateforme de karaoké dédiée en Chine, Leishi KTV. Les microphones sont alors automatiquement couplés au système.

Pour le moment, le TeslaMic n’est disponible qu’en Chine et est vendu par pack de deux pour 1 199 yuans, soit environ 170 euros. Une vidéo postée sur Weibo permet de se rendre compte de ce que les utilisateurs chinois auront la possibilité de faire avec la mise à jour 2022.2.1.

Notez que vous pouvez également personnaliser la couleur de votre voiture sur l’interface. C’est utile, surtout si vous avez effectué un covering pour modifier le coloris de la carrosserie.

