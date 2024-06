Adieu l’angoisse de la voiture électrique d’occasion : ce constructeur automobile annonce une batterie capable de durer 50 ans

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les batteries de voitures électriques. Geely, propriétaire de marques comme Smart et Zeekr, vient de dévoiler une technologie LFP qui pourrait bien rendre vos petits-enfants héritiers de votre voiture électrique.

Geely, le groupe chinois derrière Volvo et Lotus, vient de faire une belle annonce. Sa nouvelle batterie LFP promet une durée de vie de 50 ans.

Avant d’explorer cette incroyable promesse, rappelons qui est Geely. Ce groupe chinois est un véritable empire automobile. Il possède Volvo, Lotus, la marque électrique Zeekr, et a même relancé Smart en partenariat avec Mercedes.

La batterie LFP Aegis Short Blade : une prouesse technique

Geely a dévoilé sa nouvelle cellule de batterie LFP baptisée Aegis Short Blade. Retenez ce nom, car ses caractéristiques ont de quoi faire tourner les têtes :

Une densité énergétique de 192 Wh/kg

Une durée de vie annoncée de 50 ans

Une charge à 80 % en moins de 20 minutes

Une résistance impressionnante au froid

Mais le plus impressionnant reste sa longévité : 3 500 cycles de charge, soit l’équivalent d’environ un million de kilomètres.

Pour vous donner une idée, c’est comme si vous faisiez 20 000 km par an pendant 50 ans avec la même batterie !

LFP vs NMC : Pourquoi ce choix ?

Geely a opté pour la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) plutôt que la NMC (Nickel Manganèse Cobalt) plus répandue. Pourquoi ? Les batteries LFP ont généralement une densité énergétique plus faible, mais elles compensent par une meilleure stabilité et une durée de vie plus longue. Geely semble avoir trouvé le moyen de combiner le meilleur des deux mondes.

Une révolution pour le marché de l’occasion ?

Geely ne cache pas ses ambitions : cette batterie pourrait bouleverser le marché des voitures électriques d’occasion. Imaginez acheter une voiture électrique d’occasion en sachant que sa batterie a encore des décennies devant elle.

Comment Geely arrive-t-il à de telles performances ? Le secret réside dans l’utilisation de nanotubes de carbone et d’un film de couverture amélioré. Ces innovations permettent aux ions lithium de se déplacer plus rapidement, d’où la charge ultra-rapide et la meilleure résistance au froid.

Pour prouver la fiabilité de sa batterie, Geely l’a soumise à des tests extrêmes : exposition à des flammes, perçage avec des clous, écrasement, immersion dans de l’eau de mer, conduite sous zéro… Et la batterie Aegis Short Blade a tout supporté !

Si Geely tient ses promesses, l’impact sur l’industrie automobile pourrait être colossal. Fini les inquiétudes sur la durée de vie des batteries. Fini les critiques sur l’impact environnemental du renouvellement fréquent des batteries.

Geely n’est pas seul dans cette quête. D’autres géants comme CATL (le plus gros fabricant mondial de batteries) travaillent aussi sur des batteries capables de tenir un million de kilomètres, sans oublier BYD évidemment.

Bien sûr, il faut rester prudent. Entre les annonces et la réalité du terrain, il y a souvent un fossé. Ces batteries seront d’abord utilisées dans les SUV Galaxy E5 de Geely, avant peut-être d’équiper d’autres marques du groupe comme Volvo ou Lotus. Il faudra attendre de voir ces batteries en action dans le monde réel pour juger de leur véritable potentiel.

