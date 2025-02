Renault va vendre les voitures électriques du géant chinois Geely à l’étranger

Renault vient de nouer un nouveau partenariat avec le groupe chinois Geely qui est connu pour sa Zeekr 001, la voiture électrique aux 1 0000 km d’autonomie qui se recharge en 10 minutes.

Zeekr 001 // Crédit : Zeekr

Les voitures électriques sont en vogue en Europe, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. Certains marchés sont encore peu électrifiés, c’est notamment le cas de l’Amérique du Sud. Renault veut y tenter une percée et s’est associé au groupe Geely pour mieux y arriver.

Renault occupe une place de choix en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Le constructeur au losange commercialise certains modèles présents en Europe sous le logo Dacia, comme le Renault Duster, la Renault Logan ou encore la Renault Sandero, mais aussi des modèles uniquement destinés aux marchés émergents, comme la Renault Kwid. Il s’agit d’une gamme 100 % thermique, adaptée aux besoins de ces régions.

Vous l’aurez compris, au Brésil Renault ne mise pas sur le Renault 5 comme en Europe. Cependant, Renault voudrait y développer les véhicules électriques, notamment au Brésil, avec l’aide de Geely. Les deux constructeurs viennent de passer un accord pour la production et la commercialisation de véhicules zéro émission.

Une association pour la production et la commercialisation

En signant cet accord-cadre avec Geely, la filiale Renault do Brasil ouvre son capital à Geely, qui en deviendra actionnaire minoritaire. Mais avec ce capital détenu par le constructeur chinois, celui-ci aura accès aux deux sites de production du complexe Ayrton Senna de Renault au Brésil.

Usine Renault de Curitiba Usine Renault de Curitiba

Renault do Brasil deviendrait aussi un distributeur de la gamme de véhicules électriques de Geely au Brésil, apprend-on dans le communiqué de presse de Renault.

Geely possède de nombreuses marques, comme Zeekr, Lynk and Co, Volvo, Lotus, Polestar, Smart ou encore Geely Auto. On ne sait pas encore quelle marque sera présente sur place. Est-ce que Zeekr fera le déplacement, avec sa 001 aux 1 000 km d’autonomie ou qui se recharge en 10 minutes ? Précisons que Geely est déjà présent en Europe, sans avoir noué de partenariat avec Renault.

Ce n’est pas la première association entre les deux constructeurs, comme le rappelle le directeur du groupe Renault, Luca de Meo, lors de la signature de l’accord : “Renault Group et Geely ont déjà parcouru un long chemin ensemble : nous avons lancé avec succès une coentreprise en Corée et, avec Horse, nous avons créé un leader mondial dans la technologie des moteurs et transmissions« .

Un accord gagnant-gagnant ?

Avec cet accord, Renault dispose d’une gamme de véhicules électriques à distribuer dans ses concessions du Brésil, sans pour autant faire les investissements nécessaires pour développer une gamme de véhicules zéro émission adaptée au pays.

Pour Geely, la production peut être faite au Brésil sans réaliser des investissements colossaux, et la distribution peut s’organiser rapidement en s’appuyant sur un réseau existant.

Avec cette collaboration naissante entre les deux constructeurs au Brésil, Renault peut rentabiliser son infrastructure, tandis que Geely peut s’implanter en limitant l’effet des barrières à l’entrée. Renault avait profité d’une technique similaire dans les années 1960 pour s’installer au Brésil en s’associant à Willys-Overland. La société américaine produisait au Brésil des Renault sous licence.