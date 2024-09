Pourquoi Renault pourrait produire des voitures électriques chinoises dans ses usines européennes

Le constructeur chinois de voitures électriques, Geely, cherche une solution pour produire ses voitures électriques en Europe. La solution pourrait venir de Renault, les deux marques s’étant récemment associées dans une coentreprise nommée Horse.

Geely Geome Xingyuan // Source : Geely

Soyons clairs, les constructeurs chinois ont de grandes ambitions pour l’Europe ! Mais l’Union européenne cherche à protéger les marques européennes, en élaborant notamment un droit de douane majoré pour les voitures électriques fabriquées en Chine. Toutefois, les constructeurs de l’Empire du Milieu ne baissent pas les bras face à cette situation et cherchent des solutions pour s’implanter directement en Europe. Le groupe Geely (Lotus, Polestar, Volvo, Zeekr, etc.), à qui l’on doit la voiture électrique aux 1 000 km d’autonome, la Zeekr 001, semble avoir plusieurs pistes, dont une incluant Renault.

Renault va produire des voitures chinoises ?

Pourquoi Renault se priverait-il de produire des voitures électriques chinoises alors que Stellantis compte le faire dans son usine de Tychy, en Pologne, avec la marque Leapmotor ?

Dans sa volonté de conquête de l’Europe, Geely pourrait bien s’appuyer sur un partenaire tricolore. Renault va utiliser des plateformes Geely pour proposer deux nouveaux modèles en Corée du Sud. Mais ce n’est pas tout : la marque au losange est également associée à Geely via la société Horse, dont l’objectif est de produire des moteurs thermiques et hybrides.

Geely Galaxy E5

On peut donc imaginer un partenariat allant plus loin entre le constructeur européen et l’asiatique. Geely pourrait profiter d’un site de production Renault pour assembler ses voitures en Europe, évitant ainsi les droits de douane et bénéficiant du bonus écologique. De son côté, Renault pourrait tirer parti du soutien de Geely pour lancer certains modèles en Chine et à travers l’Asie.

Un case-tête pour s’implanter en Europe

Le vice-président de Geely Auto Group, Li Chuanhai, a déclaré à Automotive News Europe ne pas être sûr à 100 % de construire une usine sur le Vieux Continent. Il a toutefois évoqué différentes possibilités.

La construction d’une usine n’est pas écartée, tout comme le rachat d’un site existant. L’association avec Renault reste une solution parmi d’autres pour permettre à Geely de s’installer en Europe. Rappelons que Geely est également associé à Mercedes-Benz par la marque Smart, ce qui pourrait être un autre solide point d’ancrage pour Geely en Europe.