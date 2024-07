C’est officiel : les voitures électriques chinoises Leapmotor fabriquées par Stellantis arrivent en Europe

C’est officiel, les premières voitures électriques chinoises Leapmotor assemblées en Europe par le groupe Stellantis démarreront leurs livraison dès le mois de septembre. Deux modèles sont attendus, à savoir la petite T03 ainsi que le SUV électrique C10.

Vous n’avez encore jamais entendu parler de Leapmotor ? Ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Et ce même si la firme est déjà présente depuis peu sur le sol français, à travers un réseau de distributeurs.

Des livraisons à la rentrée

La firme chinoise, basée à Hangzhou a été fondée en 2015 par l’homme d’affaires Fu Liquan, qui est actuellement son dirigeant. Elle commercialise déjà en France sa petite T03 (via un importateur indépendant), une citadine électrique rivale de la Dacia Spring, que nous avions alors eu la chance de pouvoir essayer. Et nous avions d’ailleurs été assez convaincus par les prestations de cette petite auto, qui va désormais devoir faire face à une concurrence de plus en plus rude. Car les autos abordables sous la barre des 30 000 euros devraient arriver en force sur le marché, avec les Citroën ë-C3 et autres Renault 5 E-Tech.

Si le constructeur est encore assez discret, il devrait cependant prendre de plus en plus d’importance au fil des années. Et cela grâce à Stellantis, qui a décidé d’investir massivement depuis la fin de l’année dernière et de commercialiser les voitures de la marque en Europe. D’ailleurs, Carlos Tavares, patron du groupe franco-italien n’hésite désormais plus à parler de Leapmotor comme de la 15ème marque de ce dernier, aux côtés de Peugeot, Citroën, Jeep ou encore Alfa Romeo et Lancia. Et les choses se passent comme prévu, puisque la production de la T03 en Europe a déjà commencé en juin dernier.

Désormais, c’est une toute nouvelle étape qui se prépare pour le constructeur chinois, comme l’a expliqué Carlos Tavares lors de la conférence annonçant les résultats financiers, qui s’est tenue le 25 juillet dernier. Celui-ci a en effet tenu à rassurer les investisseurs sur un point en particulier : l’entrée en commercialisation des Leapmotor produites en Europe. Et cela devrait arriver très vite, puisque le dirigeant parle de premières livraisons dès le mois de septembre. Et pour cause, pas moins de 800 voitures seraient déjà en route.

Mais ne vous méprenez pas, ces dernières seront bien assemblées chez nous, tout du moins pour la T03. Mais comment ? En fait, les autos sont livrées en kit en Europe, puis la fabrication est achevée en Pologne, au sein de l’usine de Tychy qui est également chargée de produire le nouvel Alfa Romeo Junior, que nous avions pu découvrir quelques mois plus tôt. Un tour de passe-passe très malin, qui permet au constructeur chinois d’échapper à la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles.

Quid du C10 ?

De plus, cette petite manœuvre permettra aussi à la citadine de rester éligible au bonus écologique de 4 000 euros, qui est normalement interdit aux voitures électriques produites en Chine. Reste à savoir également si le prix sera revu à la baisse ou s’il restera stable, alors que la Leapmotor T03 est actuellement affichée à partir de 25 990 euros, contre 18 900 euros pour la Dacia Spring, qui pourrait, elle aussi, à nouveau avoir le droit à l’aide financière. En effet, une production européenne serait aussi envisagée.

Mais un second modèle pourrait également arriver chez nous, à savoir le SUV C10, qui rivalise frontalement avec la Renault Mégane E-Tech et la Volkswagen ID.4, entre autres. Tout porte à croire qu’il sera directement importé de Chine, sans passer par une usine européenne pour terminer l’assemblage. Ce qui semble étonnant, car dans ce cas, le véhicule sera soumis à une taxe supplémentaire de 30,8 %, ce qui devrait avoir un fort impact sur son prix de vente, et sur la marge engrangée par le constructeur.

Il est donc possible que le nouveau C10 soit en fait également assemblé en Pologne avant d’être commercialisé. Quoi qu’il en soit, Leapmotor est promis à un bel avenir sur le Vieux Continent, puisque les journalistes de Numerama indiquent que pas moins de 200 revendeurs ont déjà manifesté leur intérêt pour distribuer ce jeune constructeur. Ce dernier sera lancé dans neuf pays, dont la France bien sûr, mais également l’Allemagne, l’Italie ainsi que les Pays-Bas et l’Espagne, entre autres.