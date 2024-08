Peugeot et Renault font mieux que Tesla sur la voiture électrique tandis qu’une voiture électrique chinoise impressionnante arrive enfin en France

Avec un peu moins de 1 500 exemplaires immatriculés, la Renault Mégane E-Tech a été la voiture électrique la plus vendue en France au mois de juillet. La compacte tricolore dépasse ainsi la Tesla Model Y, qui se place sur la 2ème marche du podium. Surtout, une marque inconnue chinoise apparaît pour la première fois en France.

Si les ventes de voitures électriques ont fortement augmenté au cours des dernières années, leur croissance marque le pas en Europe depuis quelques temps. Cependant, rien de bien alarmant pour le moment, car cette motorisation reste encore très plébiscitée.

Des ventes en baisse

En effet, sur le marché français, les autos zéro-émission (à l’échappement) affichaient en avril dernier une part de marché de 17 %. Ce qui est plus que satisfaisant, malgré la baisse du bonus écologique et même sa suppression pour les voitures produites en Chine, comme la Dacia Spring, la MG4 de même que la Tesla Model 3. Mais qu’en est-il à présent ? Car depuis le 1er juillet, une nouvelle difficulté s’est ajoutée pour les constructeurs de l’Empire du Milieu : la hausse des droits de douane.



Et bien dans l’ensemble, les chiffres sont assez moyens, comme l’indique le cabinet AAA Data, qui vient tout juste de publier les données pour le marché français au mois de juillet. En effet, on note que les ventes de voitures électriques ont grimpé de 1 % par rapport au mois précédent. Cependant, cette augmentation est à mettre en perspective avec la part de marché, qui est affichée à 14 %. Si cela peut sembler très bon, il faut se souvenir qu’elle était de 16 % à la même période en 2023.

Renault Megane E-Tech

Mais qu’est ce qui peut bien expliquer cette chute si soudaine des immatriculations ? Selon l’entreprise, cela serait notamment dû à la dégringolade des ventes de Tesla, avec une baisse de 34 % en un an. Cependant, ce n’est rien par rapport au recul de la Dacia Spring, qui a vu ses ventes s’effondrer de 99 %. En cause, la fin du bonus écologique, dont profitait énormément la citadine électrique. De plus, cette dernière va devoir faire face à une concurrence grandissante, avec l’arrivée de la Citroën ë-C3, que nous avons récemment essayé, et de la Renault 5 E-Tech.

Deux autos électriques à très bas prix, qui auront quant à elles le droit au coup de pouce financier du gouvernement. Mais alors, quelles voitures trustent le haut du classement ? Et bien cocorico, il s’agit d’une Française, puisque c’est la Renault Mégane E-Tech qui se place sur la première marche du podium, avec pas moins de 1 419 unités immatriculées en France sur l’ensemble du mois de juillet. La compacte électrique devance alors de peu la Tesla Model Y, qui a été vendue à 1 205 exemplaires sur la même période.

BYD cartonne aussi

Sur la 3ème marche, nous retrouvons la Peugeot e-208, qui a quant à elle été vendue à 1 166 unités sur la même période. Elle est alors suivie par le nouveau Renault Scénic E-Tech, la Fiat 500e ainsi que la Mini Cooper SE et la Renault Twingo E-Tech. La Tesla Model 3 se place quant à elle en 9ème position seulement, juste derrière la BMW iX1. Mais toutes ces autos doivent désormais faire face à une concurrence grandissante de la part des constructeurs chinois.

Et c’est tout particulièrement de BYD qu’elles devront se méfier, car le constructeur a tout simplement plus que doublé ses immatriculations en France par rapport à l’année dernière. Il faut toutefois tempérer cette croissance, puisque les chiffres bruts restent assez faibles.

Le numéro 2 de la voiture électrique a toutefois toutes les cartes en mains pour passer à nouveau devant Tesla au niveau mondial, peut-être même de manière plus durable cette fois-ci. D’autant plus que les autres marques venues de l’Empire du Milieu ont vu leurs chiffres fortement chuter au cours des derniers mois. C’est notamment le cas de Leapmotor, avec des immatriculations en recul de 29 %.

BYD Seal U // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Pas de quoi s’inquiéter pour autant, car la firme désormais dans le giron de Stellantis revient en force et prépare ses livraisons des T03 et C10 sur le Vieux Continent. En revanche, on note que MG a aussi beaucoup reculé, en raison notamment de la perte du bonus sur sa MG4. Néanmoins, le constructeur affiche des chiffres encourageants, notamment grâce à ses immatriculations réalisées dans le but de constituer un stock de voitures neuves, afin d’échapper temporairement à l’augmentation des droits de douane.

Hongqi E-HS9

Enfin, dans la liste, on trouve vers la fin, sept voitures électriques immatriculées : il s’agit de FAW E-HS9, aussi connue sous le nom de Hongqi E-HS9 en Chine. Une marque de luxe chinoise qui arrive officiellement en France.

Ventes de voitures électriques en Franc en juillet 2024

Position Voiture Ventes 1 RENAULT – MEGANE-E 1 419 2 TESLA – MODEL Y 1 205 3 PEUGEOT – 208 1 166 4 RENAULT – SCENIC 991 5 FIAT – 500 975 6 MINI – MINI 596 7 RENAULT – TWINGO 590 8 B.M.W. – IX1 569 9 TESLA – MODEL 3 545 10 VOLKSWAGEN – ID.3 448

Ventes de voitures électriques en France de janvier à juillet 2024

Classement Voiture Ventes 1 PEUGEOT – 208 18 507 2 RENAULT – MEGANE-E 12 775 3 TESLA – MODEL Y 12 723 4 FIAT – 500 11 196 5 RENAULT – TWINGO 9 700 6 TESLA – MODEL 3 8 456 7 PEUGEOT – 2008 7 308 8 M.G. – MG4 5 764 9 B.M.W. – IX1 5 439 10 OPEL – CORSA 4 669