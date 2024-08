Le constructeur chinois Hongqi, après s’être implanté dans plusieurs pays européen, va poser ses valises en France, un marché ô combien compliqué pour les voitures haut de gamme. Sa mission ? Rivaliser avec le trio premium allemand : BMW, Audi et Mercedes.

Une nouvelle marque chinoise de voitures électriques va arriver en France. Après MG, BYD ou encore XPeng pour les plus connues, ce sera bientôt au tour de Hongqi de poser ses roues dans l’Hexagone.

Si vous ne connaissez pas ce constructeur, c’est normal, puisqu’il n’a jamais commercialisé ses voitures en France. Toutefois, il ne s’agit pas d’une marque sortie de nulle part avec l’avènement de la voiture électrique, puisque Hongqi existe depuis 1 958.

Jusqu’au début de la dernière décennie, les modèles Hongqi étaient réservés au gouvernement chinois, ou bien aux riches chefs d’entreprise. Mais depuis, la marque s’est ouverte au grand public, et elle propose plusieurs modèles haut de gamme.

Des ambitions loin d’être modestes

L’an passé, nous avons d’ailleurs pu découvrir deux nouvelles voitures électriques qui seront commercialisées en Europe, et notamment en France, les Hongqi E001 et Hongqi E202, deux modèles dont l’autonomie est promise à plus de 1 000 km selon le cycle chinois CLTC, donc sans doute environ 800 km selon le cycle WLTP. Ils pourront se recharger en une minute grâce à un système d’échange de batterie, comme celui de chez Nio que nous avions pu essayer. Rien ne dit, toutefois, que l’échange de batterie sera proposé en Europe.

Si, en Chine, cette marque est vue comme le Rolls-Royce local, elle la jouera un peu plus modestement en Europe puisque ces rivaux tout désignés seront BMW, Mercedes et Audi. La marque est commercialisée depuis 2021 en Europe, et espère vendre entre 30 000 et 50 000 unités par an sur le Vieux Continent d’ici 2030. C’est à peu près le même volume qu’une marque déjà bien installée comme Alfa Romeo.

En 2023, Hongqi a ainsi vendu près de 400 000 véhicules dans le monde entier. Hongqi est déjà vendue en Norvège évidemment, mais aussi aux Pays-Bas, au Danemark ou encore en Suède. En 2024, ce sera donc au tour de la France et de l’Allemagne.

Hongqi mise sur plusieurs énergies, comme BYD

Comme BYD, Hongqi ne va pas miser uniquement sur le tout électrique. Des modèles hybrides rechargeables sont aussi prévus. Le lancement en France devrait se faire via deux modèles, à savoir la berline eH7 et le SUV eHS7, deux gros modèles de quasiment 5 mètres de long avec, au total, pas moins de cinq versions proposées pour la berline électrique, avec des déclinaisons deux et quatre roues motrices.

La variante d’entrée de gamme revendique 343 chevaux et se dote d’une batterie de 75 kWh qui offre une autonomie de 600 kilomètres CLTC. Ce qui donne environ 510 kilomètres avec le cycle WLTP. Les puissances s’échelonnent ensuite jusqu’à 455 kW, soit 618 chevaux pour une autonomie de 697 kilomètres WLTP, grâce à une batterie d’une capacité de 111 kWh.

En France, la gamme devrait un peu réduite et le prix de base devrait tourner entre 60 000 et 70 000 euros. De quoi la positionner en face d’une BMW i5 par exemple, de la nouvelle Audi A6 e-tron, ou encore de la Mercedes EQE.