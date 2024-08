Malgré des droits de douane particulièrement élevés en Europe, les marque chinoises ont cartonné au mois de juin, totalisant pas moins de 11 % de parts de marché. Parmi celles qui ont le plus cartonné, citons notamment MG, grâce à sa MG4. Mais gare aux apparences…

On le sait, les voitures chinoises sont dans le collimateur de la Commission Européenne, qui veut tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et cela à grands renforts de mesures en tout genre, dévoilées quelques mois plus tôt pour les premières.

Des chiffres impressionnants

En effet, Bruxelles accuse les constructeurs chinois de concurrence déloyale, puisqu’ils bénéficieraient de nombreuses subventions accordées par le gouvernement, leur permettant d’afficher des prix trop bas chez nous. Une enquête avait été ouverte, se concluant par la hausse des droits de douane pour l’intégralité des voitures électriques produites dans l’Empire du Milieu et vendues chez nous. Ainsi, aucune marque n’est épargnée, avec des taxes allant jusqu’à 38 % selon que ces dernières aient collaboré ou non avec la Commission.

Forcément, nous aurions pu nous attendre à une véritable dégringolade des ventes de voitures électriques chinoises, même avant la mise en place de cette taxe début juillet. Et bien force est de constater que ce n’est pas du tout le cas. À vrai dire, c’est même le contraire. Et pour cause, le site Automotive News Europe indique que les autos venues de l’Empire du Milieu ont véritablement cartonné sur le Vieux Continent au cours du mois de juin.

Les marques chinoises ont en effet représenté pas moins de 11 % de parts de marché sur cette période, tandis que leurs ventes n’ont cessé de grimper depuis 2019 selon un graphique de Dataforce. Et cette croissance n’est pas terminée, puisque pas moins de 23 000 autos zéro-émission (à l’échappement) vendues par des constructeurs chinois ont été immatriculées sur le territoire en juin. Et ce alors qu’un véritable boom des ventes a été enregistré par rapport à mai.

Les clients et les concessionnaires ont donc voulu anticiper la hausse des droits de douanes. Car il est clair que les constructeurs seront contraints de revoir leurs tarifs à la hausse, afin de compenser cette nouvelle taxe, qui afin de ne pas avoir à rogner de trop sur leurs profits. Mais toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, entre BYD et ses 17 % et SAIC Motor, qui possède notamment MG, qui va s’acquitter de 38 % supplémentaires.

Des chiffres en trompe-l’œil ?

Parmi les constructeurs qui ont rencontré le plus de succès au cours du mois de juin en Europe, on peut notamment citer MG, dont la MG4 continue de cartonner auprès des clients. Ainsi, la firme a écoulé pas moins de 13 366 voitures électriques sur le Vieux Continent, se plaçant loin devant son rival BYD, qui a vendu 3 958 unités sur la même période. Les deux leaders sont ensuite suivis par Great Wall (563 unités), Xpeng (412 unités) et Hongqi (162 unités).

Une prouesse dans un contexte de chute des ventes de voitures électriques, en raison de la réduction des aides financières à l’achat, telles que le bonus écologique en France. Pour mémoire, ce dernier est désormais interdit aux voitures produites en Chine. Mais attention, car ces excellents chiffres doivent être étudiés en détail. Car il s’avère que 40 % des voitures immatriculées au mois de juin en Europe n’ont pas été commandées par des clients, mais par MG lui-même. Et la raison est simple.

Les concessionnaires ont acheté ces autos avant la hausse des taxes, afin de pouvoir continuer à les vendre à l’ancien prix, sans avoir à subir de perte de profits ni à augmenter ce dernier pour les clients. Une technique dont la marque ne se cache pas, puisqu’elle en avait déjà parlé au mois de juillet, mettant justement en avant le fait que le tarif de la MG4 resterait inchangé, au moins jusqu’au mois d’octobre prochain.