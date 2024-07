La bonne nouvelle est confirmée pour les prix de la MG4 électrique abordable

La MG4 est l'une des voitures électriques dotées du meilleur rapport qualité / prix. Sa production en Chine lui empêche d'avoir accès au bonus écologique et lui impose un droit de douane supplémentaire. Mais MG France rassure : les prix n'augmenteront pas avant au moins octobre 2024.

Les voitures électriques produites en Chine ont la vie dure. En France, elles ne peuvent plus bénéficier du bonus écologique depuis le début de l’année. En Europe, elles sont frappées depuis quelques jours par une taxe exceptionnelle et pour le moment temporaire : un droit de douanes supplémentaire qui peut atteindre 37,6 % pour SAIC, la maison mère de MG. À ajouter aux 10 % actuellement en vigueur.

Depuis le début de l’année, MG applique une énorme remise commerciale de plusieurs milliers d’euros sur ses voitures électriques : entre 5 000 et 7 000 euros selon les modèles. De quoi compenser la perte du bonus écologique pour les clients de la marque.

La solution de MG pour battre la taxe européenne

Il y a quelques jours, l’entreprise chinoise annonçait disposer d’un stock conséquent de MG4 en France, importées avant la hausse des droits de douanes. De quoi assurer un prix fixe pour les clients français qui passeraient commande dans les prochaines semaines. Par le biais d’un communiqué de presse intitulé « des prix plus stables qu’un mandat« , MG Motors France est allé encore plus loin dans les détails.

La MG4 est concernée, tout comme les MG5, MG ZS EV et MG Marvel R. Le constructeur chinois s’engage à garantir les tarifs « jusque fin septembre » 2024 pour 5 000 voitures électriques en stock. Le constructeur précise que son objectif est de « garantir une politique de prix constante malgré le contexte incertain : toutes les offres du moment sont garanties jusqu’au 30 septembre 2024, ainsi qu’une garantie constructeur de 7 ans/150 000 km« .

Dans le détail, voici les taris de locations des quatre voitures électriques de la marque :

MG4 : à partir de 249€/mois (MG4 Standard 51 kWh LLD 49 mois – 40 000 km)

à partir de (MG4 Standard 51 kWh LLD 49 mois – 40 000 km) MG5 : à partir de 189€/mois (MG5 Comfort 50 kWh LLD 49 mois – 40 000 km)

à partir de (MG5 Comfort 50 kWh LLD 49 mois – 40 000 km) MG ZS EV : à partir de 259€/mois (MG ZS EV Comfort 51 kWh LLD 49 mois – 40 000 km)

à partir de (MG ZS EV Comfort 51 kWh LLD 49 mois – 40 000 km) MG Marvel R : à partir de 439€/mois (MG Marvel R Comfort LLD 49 mois – 40 000 km)

Les tarifs pour des achats comptants ou à crédit ne devraient pas bouger non plus, à partir de 24 990 euros pour la MG4. Après le 30 septembre 2024, c’est l’inconnu. MG sera sûrement obligé d’augmenter les prix de ses voitures électriques, car il paraît délicat de continuer à réaliser des bénéfices en offrant le bonus écologique et en payant un droit de douane supplémentaire.

Précisons toutefois que cette nouvelle taxe est pour le moment temporaire (pour une durée de 4 mois) avant d’être confirmée, modifiée ou annulée au plus tard le 5 novembre 2024.