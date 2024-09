La batterie de cette voiture électrique qui arrive en Europe peut durer 50 ans et 1 million de km

Le chinois Geely va faire débarquer en Europe son SUV électrique EX5, un modèle vendu à prix canon en Chine, mais sans doute beaucoup plus cher chez nous.

Geely Galaxy E5 / EX5 // Source : Geely

14 500 euros. C’est à ce prix qu’est affiché le Geely Galaxy E5 en Chine. Le géant chinois a annoncé au salon Automechanika de Francfort son arrivée en Europe, où il s’appellera EX5 et sera sans doute 2,5 fois plus cher en raison des droits de douane, des mises en conformité, etc.

Sur le papier, il s’agit d’un concurrent direct au Tesla Model Y, un de plus, mais ce SUV électrique se distingue par un élément : la durée de vie de sa batterie.

Le Geely EX5 en quelques chiffres

Le Geely EX5 affiche des dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 4,62 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,67 mètre de haut, soit plus ou moins le même gabarit que le Peugeot e-3008.

Plusieurs déclinaisons de ce SUV électrique sont proposées aux clients chinois, puisque ces derniers auront le choix parmi cinq variantes. Il y en aura sans doute un peu moins en Europe, Geely se concentrant essentiellement sur les versions haut de gamme.

Les deux premières embarqueront une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 49,52 kWh offrant une autonomie de 440 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 380 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, plus réaliste. C’est globalement assez faible pour le segment, car un Model Y Propulsion Grande Autonomie propose 600 km, tandis que le Peugeot e-3008 Long Range récemment dévoilé pointe à 700 km.

Les trois autres déclinaisons auront le droit à un pack LFP de 60,22 kWh, qui permet de parcourir jusqu’à 530 kilomètres CLTC. Ce qui correspond à environ 450 kilomètres en norme WLTP. Un Renault Scénic E-Tech, doté d’une batterie comparable, propose à titre de comparaison 430 km d’autonomie WLTP.

À noter que le SUV est la première voiture électrique à se doter de la révolutionnaire batterie maison, nommée Aegis Short Blade Battery. Celui-ci affiche une grande densité énergétique de 192 Wh/kg et une durée de vie d’environ un million de kilomètres, soit quasiment 50 ans de roulage. Du jamais vu actuellement, mais il s’agit essentiellement d’un effet d’annonce, car nous ne pourrons vérifier cela qu’après un certain temps !

Le SUV affiche une puissance de 160 kW (environ 217 chevaux) pour un couple de 230 Nm, de quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

A-t-il une chance en Europe ?

Comme souvent, l’aventure européenne d’un nouveau modèle chinois commencera en Norvège, là où le marché électrique est particulièrement mature, en témoigne la part des ventes d’électriques en août dans le pays : 96 % ! Sa commercialisation pourrait débuter avant même la fin de l’année, selon Geely. Son arrivée dans d’autres pays européens n’a pas été évoquée.

Concernant le prix, comme énoncé plus haut, ils seront bien plus élevés que les 14 500 euros réclamés en Chine et des 18 500 euros pour la version haut de gamme. Il faudra débourser, selon nos estimations, entre 35 000 et 40 000 euros pour se l’offrir.

À ce prix, il se placera frontalement face au Tesla Model Y Propulsion ou encore au Renault Scénic E-Tech d’entrée de gamme, sans compter que le modèle chinois ne bénéficiera d’aucun bonus écologique.