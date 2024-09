Jusqu’à 700 km d’autonomie : les Peugeot 3008 et 5008 électriques s’améliorent sur long trajet avec plusieurs améliorations

Peugeot l’avait promis : ses 3008 et 5008 électriques auraient droit à une grande batterie « made in France », ouvrant l’accès à une autonomie théorique de 700 km pour l’E-3008. Une théorie qui vient d’être confirmée, avec l’arrivée de plusieurs autres améliorations. Les voici.

Source : Peugeot

C’était l’un des points mis en avant lors de la présentation du Peugeot E-3008, en septembre 2023 : une autonomie allant jusqu’à 700 km grâce à une batterie spécifique (et fabriquée en France).

Une autonomie estimée et même revue à la baisse entre temps, mais un communiqué de presse de Peugeot vient annoncer les autonomies homologuées du E-3008 et de son grand frère, l’E-5008, et confirme ses bons chiffres – avec même quelques améliorations sur la recharge.

700 kilomètres confirmés sur le 3008, une recharge optimisée

Les 3008 et 5008 électriques ont donc passé l’homologation européenne WLTP, de quoi bénéficier de chiffres officiels. Et qui sont plutôt bons, puisque les 700 km pile sont atteints avec l’E-3008. L’E-5008, plus lourd, doit se « contenter » de 668 km WLTP. Actuellement, les autonomies plafonnent à 527 km WLTP pour l’E-3008 et 502 km WLTP pour l’E-5008 avec une batterie de 73 kWh.

Ces résultats ont été obtenus via une énorme batterie de 98 kWh, mais la plateforme STLA Medium des SUV électriques a été optimisée dès le début pour accueillir cette capacité. De fait, l’habitabilité reste identique, et le 5008 conserve même ses 7 places.

Peugeot E-5008 // Source : Peugeot

98 kWh, c’est bien, mais cela peut poser question en termes de recharge. Autre bonne nouvelle : malgré une puissance en pic conservée à 160 kW (comme la « petite » batterie déjà disponible), le temps de charge pour passer de 20 à 80 % de la batterie passe de 30 à 27 minutes – la charge n’était pas le point fort la petite batterie, comme nous avions pu le constater sur notre essai « 1000 km ».

Dernière amélioration, qui n’est sans doute pas étrangère à ces améliorations : l’arrivée d’un préconditionnement de la batterie, permettant d’arriver à la borne avec une batterie à température idéale. Un outil bien utile, mais qui manquait jusqu’à présent. Reste que Peugeot précise que le préconditionnement n’arrivera que sur cette batterie 98 kWh, sans mention de la 73. Nous avons contacté la marque pour une clarification.

Prix et disponibilité : il faudra encore attendre un peu

Reste à savoir quand et à quel prix ces E-3008 et E-5008 « Long Range » (leurs noms officiels) seront disponibles. Pour le coup, Peugeot reste discret, ne contentant d’annoncer une ouverture des commandes « imminentes ». Ils seront en tout cas visibles au Mondial de Paris, mi-octobre.

Peugeot E-5008 // Source : Peugeot

Pour rappel, l’E-3008 « standard » débute à 44 990 euros et l’E-5008 à 46 990 euros, leur ouvrant l’accès au bonus écologique. Chose dont il ne faudra probablement pas compter sur cette version « Long Range », avec les 25 kWh de batterie supplémentaires.

La date d’arrivée en concessions est également inconnue. Lors de la présentation du 3008 électrique, les responsables de Peugeot parlaient d’une mise sur le marché en mars 2025, mais la production a priori compliquée des cellules dans l’usine ACC de Douvrin, d’où sortiront les packs 98 kWh, pourrait retarder le calendrier. À voir.

