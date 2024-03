Mauvaise surprise pour l’autonomie du Peugeot e-3008 électrique le plus attendu

Annoncée avec 700 kilomètres d'autonomie, la Peugeot e-3008 dotée de la plus grande batterie nous donne de ses nouvelles. Et celles-ci sont décevantes, puisque la nouvelle voiture électrique française revoit finalement ses ambitions à la baisse et se cantonne à 680 kilomètres.

Peugeot possède déjà une gamme bien remplie en ce qui concerne les voitures électriques. De la e-208 à la nouvelle e-3008, quasiment tous les segments sont déjà couverts, en attendant l’arrivée des e-408 et e-5008, qui a récemment été annoncée.

Une autonomie décevante

Mais celle qui fait le plus parler d’elle depuis quelques semaines, c’est surtout la nouvelle e-3008, qui fut dévoilée en septembre dernier et que nous avions eu la chance de voir en avant-première. Puis, nous avons pu la tester quelques semaines plus tôt, dans sa version dotée de la plus petite autonomie, affichée à 527 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui reste cependant suffisant pour rassurer les automobilistes, qui veulent au moins 400 kilomètres.

Cependant, le constructeur sochalien prévoit de lancer deux autres variantes, une avec une puissance supérieure et une autre qui peut rouler bien plus avec une seule charge. Cette dernière était en effet annoncée à 700 kilomètres, avec sa grosse batterie de 98 kWh. Cependant, nous avions été un peu déçus d’apprendre que cette dernière ne serait pas disponible avant 2025. Mais ce n’est pas tout, car une autre mauvaise nouvelle a été annoncée.

Et pour cause, en nous rendant sur le site de la firme tricolore, on découvre que les chiffres ont été légèrement modifiés. Le SUV électrique n’est plus annoncé jusqu’à 700 kilomètres, mais se cantonne à 680 kilomètres, toujours selon le cycle d’homologation européen WLTP. Une petite déception, puisque cette version était très prometteuse sur le papier, faisant de la e-3008 l’une des voitures électriques grand public avec l’autonomie la plus élevée.

Cependant, cette petite baisse n’est pas non plus dramatique, rassurez-vous. À vrai dire, la différence de 20 kilomètres reste minime, et devrait dans les faits être quasiment imperceptible. Mais alors, quelle est la raison de ce changement, qui risque de faire un peu tache auprès des clients ?

Une homologation encore en cours

Pour le moment, le constructeur ne communique pas de manière officielle à ce sujet, et ne donne pas vraiment d’explication. Néanmoins, sur son site, il rappelle que les données annoncées pour cette version coiffant la gamme sont encore en cours d’homologation. Et donc qu’elles ne sont pas tout à fait définitives. Ce chiffre n’est pas encore tout à fait conforme à la réalité, et il pourra encore évoluer au cours des prochaines semaines.

C’est également le cas pour la version quatre roues motrices de 320 chevaux, annoncée à 527 kilomètres d’autonomie. Là encore, cela reste soumis à l’homologation, et rien n’est encore officiellement acté. Cependant, si ces données doivent varier, le changement sera très limité tout de même. Pour mémoire, la version à 700 kilomètres d’autonomie, ou plutôt 680, développe une puissance de 230 chevaux, envoyés uniquement vers les roues avant.

Cette dernière est capable de récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes de charge, à une puissance de 160 kW en courant continu sur une borne rapide. À noter que le SUV électrique est aussi doté de la charge bidirectionnelle, de même que de la pompe à chaleur livrée de série, comme sur la Renault Mégane E-Tech. La conduite autonome ainsi que la régénération au freinage font aussi partie de la dotation de la voiture.

Cette dernière vient de débuter ses livraisons, avec un prix affiché à partir de 44 990 euros. À noter que le véhicule profite d’une garantie généreuse de 8 ans ou 160 000 kilomètres sur sa batterie, mais pas seulement.