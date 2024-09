Cette voiture électrique chinoise ultra abordable met une claque aux R5 électrique et Citroën ë-C3

Le géant chinois Geely vient de présenter les premières images de sa nouvelle voiture électrique : la Geome Xingyuan. Au programme, le gabarit d’une Citroën C3 ou d’une Renault 5 électrique et une présentation bluffante pour un prix dérisoire. Voici ses photos.

Geely Geome Xingyuan // Source : Geely

Dans la galaxie des marques et groupes chinois, Geely fait partie des poids lourds. Ses nombreuses marques (Volvo, Zeekr, Polestar, Lotus, Smart et autres) ne l’empêchent pas de sortir des voitures sous leurs noms, et nous le prouve une nouvelle fois.

Après le Galaxy E5 présenté en août, Geely vient de dévoiler sur Weibo les premières images de sa nouvelle voiture électrique : la Geome Xingyuan. Avec de sérieux atouts.

Une présentation bluffante

Ces images nous font découvrir une citadine à l’allure bonhomme, aux lignes douces et rebondies, qui se dote de quelques coquetteries : toit en couleur contrastée, poignées affleurantes ou encore jantes alliage. Une carrosserie qui reprend les canons chinois de la catégorie, comme en témoigne la Nammi Box de Dongfeng, qui arrive en Europe.

Geely Geome Xingyuan // Source : Geely

L’habitacle, en revanche, est nettement plus impressionnant. La planche de bord, en effet, se dote d’un grand écran central (dont la taille n’est pas communiquée) tournant sous Flyme Auto OS, ainsi que d’un combiné d’instrumentation pour le conducteur.

La planche de bord est ornée d’un décor illuminé, reprenant une skyline urbaine, avec une symétrie du dessin. Les raffinements technologiques sont présents, avec notamment un chargeur à induction.

Un prix alléchant

Si Geely reste encore muet sur les caractéristiques techniques de cette Geome Xingyuan, nos amis du MIIT (le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information), habitué des fuites en tout genre, nous renseigne sur les grandes lignes.

Geely Geome Xingyuan // Source : Geely

Cette grande sœur de la Geometry Panda mesure donc 4,13 m de long pour 1,80 m de large, un gabarit qui la place dans la catégorie des Renault 5 E-Tech et autres Citroën ë-C3. Deux versions seraient disponibles, les deux avec des batteries LFP (lihium-fer-phosphate) signées CATL, le leader mondial du secteur :

une batterie de 30,12 kWh associée à un moteur de 79 ch (58 kW), promettant une autonomie de 310 km selon les normes chinoises CLTC (environ 265 km une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes) ;

une batterie de 40,16 kWh alimentant un moteur de 114 ch (85 kW), de quoi parcourir 410 km CLTC (environ 350 km WLTP).

Les capacités de recharge n’ont pas encore été communiquées, mais devraient l’être d’ici sa présentation avant la fin de l’année 2024. Les rumeurs annoncent un premier prix aux alentours des 80 000 yuans, soit 10 200 euros environ.

Geely Geome Xingyuan // Source : Geely

Aucune annonce sur une éventuelle arrivée en Europe, mais il faudra, comme d’habitude, s’attendre à un prix bien supérieur dans nos contrées, la faute (notamment) aux hausses des frais de douane.