Voici le Smart #5 : un SUV électrique taillé pour concurrencer le Tesla Model Y

Concurrent sérieux du Model Y, le Smart #5, un SUV électrique aux dimensions imposantes et aux performances intéressantes, fait une apparition.

Voilà, on connaît la #5. En effet, la Smart #5, le nouveau SUV électrique de Geely (Volvo, Lotus et Polestar) et Mercedes-Benz, a été homologuée par le régulateur chinois. On l’avait vu en concept-car. Avec ses dimensions imposantes et ses performances étonnantes, ce nouveau venu sur le marché des voitures électriques a de quoi faire de l’ombre à la concurrence.

Pour aller plus loin

Voici la future Smart électrique, rivale de la Tesla Model Y, qui se recharge ultra-rapidement

Pour rappel, Smart a déjà commercialisé sa nouvelle #1, un petit SUV compact reposant sur la plateforme SEA développée par le groupe chinois et partagée avec le Volvo EX30 que nous avons récemment testé. Puis ce fut l’an dernier au tour de la #3 de voir le jour, avec des dimensions plus imposantes et une silhouette coupé.

Mais le constructeur, qui ne commercialise donc plus que des voitures électriques veut développer encore sa gamme au cours des prochaines années. Outre une petite citadine abordable, Smart croit aussi aux modèles plus massifs… d’où la #5.

Des dimensions imposantes

La Smart #5 n’est donc pas un petit SUV. Il mesure quand même 4,7 m de long, ce qui est plutôt long pour un SUV de taille moyenne. Son empattement est de 2,9 m, ce qui devrait lui conférer une bonne stabilité sur la route.

Smart #5 Smart #5 Smart #5 Smart #5 Smart #5 Smart #5 Smart #5

Il s’agit d’un 5 portes et 5 places qui peut être équipé de roues de 18′′ à 21′′. Le poids de la voiture est de 2 450 kg pour le niveau de finition supérieur avec 638 chevaux. Autant dire que la Smart #5 a des arguments à faire valoir face au Model Y de Tesla.

Quatre options de groupe motopropulseur

La Smart #5 dispose de quatre options de groupe motopropulseur pour avoir une gamme complète. La version propulsion RWD avec un moteur unique développe une puissance de 250 kW (335 ch) ou 267 kW (358 ch).

Les versions avec transmission intégrale AWD, quant à elles, sont équipées de deux moteurs : un moteur avant de 165 kW (221 ch) et un moteur arrière de 267 kW (358 ch) ou 310 kW (416 ch), pour une puissance combinée de 432 kW (579 ch) ou 475 kW (638 ch).

Les versions RWD sont équipées de batteries lithium-fer phosphate (LFP), tandis que les versions AWD auront une batterie nickel manganèse cobalt (NMC).

Une charge rapide et une autonomie intéressante

La Smart #5 sera dotée d’une architecture de 800 V et d’une charge 4C. Le “4C” fait référence au taux de charge, qui indique la puissance maximale de charge que la batterie peut encaisser en rapport avec sa capacité. Ici, cela signifie que la Smart #5 peut être complètement chargée en 15 minutes. Une performance impressionnante qui devrait séduire les conducteurs pressés et qui font beaucoup de longs trajets sur autoroute.

La plus grosse batterie est de 100 kWh, ce qui est donnerait pour une autonomie en cycle CLTC de 700 km. Comptez 10 à 15 % de moins pour la conversion en cycle WLTP, soit environ 600 km.

Une concurrence sérieuse pour le Model Y ?

Avec ses dimensions imposantes et ses performances, la Smart #5 a tout pour concurrencer le Model Y de Tesla. Attendons une officialisation en Europe, d’autant plus que les nouvelles taxes douanières européennes font refroidir plus d’un constructeur chinois. Ce qui nous fait la meilleure nouvelle pour Geely s’ils souhaitent vraiment concurrencer le Model Y, étant donné que ce dernier est fabriqué en Allemagne.