C’est historique : Volkswagen produit sa première voiture électrique qui fait table rase du passé

Volkswagen vient d’assembler le tout premier exemplaire pré-série de sa voiture électrique révolutionnaire produite en Chine grâce à l’aide de Xpeng. La première pierre d’un édifice historique ? C’est probable.

Volkswagen ID. EVO : ce modèle de voiture électrique n’est pas une simple déclinaison chinoise d’un ID.4 rallongé ou une énième variation sur la plateforme MEB. C’est un projet à part entière, pensé pour marquer une rupture technologique. Et pour cause : c’est le premier véhicule issu de la collaboration stratégique entre Volkswagen et le constructeur chinois Xpeng. Et autant dire qu’il était attendu au tournant.

Un condensé des meilleures technos chinoises

Depuis son investissement massif dans Xpeng en 2023, Volkswagen s’efforce d’intégrer plus rapidement des technologies locales pour enrayer sa perte de vitesse en Chine. L’ID. EVO incarne cette volonté. Il adopte une toute nouvelle architecture électrique dérivée de celle des Xpeng G9 et G6, avec une tension de 800 volts, une recharge ultra-rapide (12 minutes sur le 10 à 80 % chez Xpeng contre 25 minutes sur la meilleure des Volkswagen européenne) et une électronique de puissance de dernière génération.

L’autonomie annoncée dépasse les 700 km en cycle CLTC – certes plus flatteur que notre WLTP, mais néanmoins représentatif des standards locaux.

Infodivertissement maison version Chine 2.0

L’ID. EVO se distingue aussi par son interface utilisateur. Exit les menus rigides et le tactile approximatif des premiers modèles ID. Ici, tout a été revu. Le système, développé en interne, propose un assistant vocal 3D façon compagnon numérique, avec reconnaissance émotionnelle et commandes gestuelles. Volkswagen promet également une personnalisation poussée de l’interface, jusqu’à la couleur des animations ou les sons d’ambiance.

On est clairement sur une proposition qui répond aux attentes d’un public chinois jeune, technophile, habitué aux standards définis par Nio ou Huawei. C’est aussi une manière pour Volkswagen de reprendre la main sur le logiciel, terrain où il avait jusqu’ici accumulé les retards et les promesses non tenues.

Attention, car pour le moment, on connaît le design du concept aperçu à Shanghai. Mais le prototype est encore camouflé, caché sous un drap rouge. Impossible de savoir à quoi l’extérieur et l’intérieur ressemble vraiment. Même si ça devrait être assez proche du concept.

Une usine qui cherche sa rentabilité

Le prototype a été assemblé dans l’usine Volkswagen Anhui de Hefei, un site qui peine encore à atteindre son point mort financier. Ce lancement est donc stratégique à double titre : il doit incarner le renouveau de la marque en Chine, mais aussi rentabiliser des investissements industriels colossaux dans une usine flambant neuve, pensée pour produire des modèles conçus localement, avec un maximum d’intégration chinoise.

L’ID. EVO ne sera d’ailleurs pas commercialisé en Europe. Ce choix d’un développement « In China, for China » reflète une bascule que même les constructeurs historiques ne peuvent plus ignorer : la Chine n’est plus juste un marché, c’est désormais un laboratoire mondial de la mobilité électrique.

Une réponse directe à Huawei, BYD et consorts

Ce Volkswagen ID. EVO arrive dans un contexte de pression extrême. Le segment des SUV premium électriques chinois explose, avec des modèles toujours plus autonomes, plus puissants et surtout plus avancés technologiquement (Nio ET9, Aito M9, Li Auto Mega, Zeekr 001, etc.).

Pour ne pas se faire distancer, Volkswagen n’a pas eu d’autre choix que de sortir du cadre. En assumant une approche radicale (nouveaux partenaires, nouvelle architecture, nouvel écosystème logiciel), le groupe allemand fait peut-être ce qu’il aurait dû faire bien plus tôt.

La version de série est attendue pour 2026. Et si elle tient les promesses de ce prototype, l’ID. EVO pourrait bien devenir le modèle le plus important de Volkswagen en Chine depuis la Santana. Rien que ça.

CarNewsChina résume très bien la situation : « en 2024, Volkswagen Anhui a enregistré une perte de 1,35 milliard de yuans (186 millions USD). Cette année, l’entreprise continuera d’accumuler des pertes en raison de la lenteur des ventes de son unique modèle produit en série. L’année prochaine, la Volkswagen ID.Evo pourrait être l’occasion pour Volkswagen Anhui d’augmenter ses ventes et de réduire ses pertes”.