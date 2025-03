La suspension révolutionnaire de cette voiture électrique chinoise prouve sa supériorité en vidéo

Dans une vidéo, la nouvelle Nio ET9 offre une démonstration de ses nouvelles suspensions révolutionnaires, face à des voitures électriques allemandes concurrentes. Et la différence est tout à fait saisissante !

Les marques de voitures chinoises se développent massivement, que ce soit dans leur pays natal comme dans le reste du monde. Et c’est tout particulièrement le cas en Europe, où de nombreux constructeurs font leur arrivée. Ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, qui veut tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues.

Une technologie impressionnante

L’Europe a ainsi mis en place diverses mesures pour dissuader les constructeurs originaires de l’Empire du Milieu. Et parmi elles, des droits de douane en forte hausse, en fonction des marques. Bruxelles dénonce en effet une concurrence déloyale, et craint que les voitures électriques chinoises ne prennent trop de place sur notre marché. Il faut dire qu’au delà du prix, ces autos ont de quoi donner des sueurs froides à certains constructeurs européens historiques. Et notamment en ce qui concerne la technologie.

Voilà justement qu’une nouvelle vidéo tout juste publiée sur X (anciennement Twitter) le prouve encore une fois. Relayée par l’ingénieur N. Schmid, celle-ci montre une Nio ET9 lors d’un test visant à prouver l’efficacité de ses suspensions. Pour cela, des petits ralentisseurs ont été disposés en décalé, ce qui a normalement pour effet de faire bouger la voiture dans tous les sens. Or, ce n’est pas du tout le cas avec la berline chinoise.

En fait, cette dernière ne bouge pas d’un pouce, et reste totalement droite. C’est en fait la suspension qui travaille pour ne pas secouer d’un iota les passagers à bord. En revanche, c’est bien différent pour ses deux rivales allemandes, la BMW i7 et l’Audi A8 – aucune Mercedes-Benz dans ce test, mais une vidéo précédente avait comparé l’ET9 à une Classe S, avec le même résultat. Les deux berlines remuent dans tous les sens, exactement comme on pourrait s’y attendre. Il n’y a donc pas de surprise, mais en revanche, une vraie différence avec le comportement exemplaire de la Nio ET9.

Mais comment cela se fait-il ? Quel est le secret du constructeur chinois dont ne disposent pas ses rivaux ? En fait, il n’y a pas de magie ici, mais bien une véritable innovation technologique de pointe. Car le constructeur chinois, déjà présent dans certains pays d’Europe, a développé une suspension révolutionnaire, connue sous le nom de SkyRide. Elle avait pour mémoire été dévoilée en fin d’année 2023, et depuis, elle ne cesse de faire parler d’elle et de prouver sa supériorité.

Un système révolutionnaire

Cette dernière a été développée par la start-up américaine ClearMotion, et elle se caractérise par la présence d’un petit moteur électrique installé dans chaque amortisseur. Un par roue donc, qui permet de compresser de façon variable les chambres pneumatiques. Le but ? Compenser toutes les imperfections de la chaussée de la manière la plus efficace possible. Le moindre petit mouvement est éliminé grâce à cette technologie impressionnante. Elle avait d’ailleurs déjà prouvé ses capacités dans une autre vidéo publiée en 2024.

Le secret de la solution adoptée par Nio, c’est surtout la fréquence très élevée du système. Ainsi, elle peut atteindre les 40 Hz, ce qui est 60 fois mieux qu’un système d’amortissement hydraulique standard. De plus, les moteurs intégrés ont aussi une capacité de régénération, qui peut atteindre les 5 kW (en combiné), de quoi légèrement augmenter l’autonomie de la voiture qui en est équipée. En l’occurrence, la berline ET9, qui rivalise avec la Tesla Model S, entre autres.

Crédit : Nio

Cependant, la marque chinoise n’est pas la seule à s’intéresser à cette technologie, qui pourrait révolutionner la conduite des voitures électriques. C’est également le cas de Porsche, qui a aussi noué un partenariat avec ClearMotion. Le but ? Équiper certaines de ses autos d’un système similaire à celui de Nio. Actuellement, un dispositif de génération précédente est déjà utilisé sur la Panamera et le Taycan, qui peut cependant seulement annuler les mouvements jusqu’à 13 Hz. Ce qui reste tout de même mieux qu’un dispositif classique comme on trouve sur la plupart des voitures du marché.