Prix, technologies, performances : tout savoir sur la voiture chinoise qui s’attaque à Tesla et Porsche

Le constructeur chinois Nio vient d’officialiser sa nouvelle ET9, une voiture électrique particulièrement haut de gamme. Rivalisant avec la BMW i7, cette berline déçoit par une autonomie qui n’a rien de spectaculaire. Heureusement, elle compense par sa charge très rapide, sa possibilité d’échanger de batterie en 3 minutes et ses technologies dernier cri.

Crédit : Nio

Fondée en 2014, Nio prend de plus en plus de place sur le marché des voitures électriques. C’est évidemment tout particulièrement le cas en Chine, puisque c’est de là dont la firme est originaire, mais pas seulement. Car aujourd’hui, cette dernière se développe aussi à l’international, et tout particulièrement en Europe.

Une nouvelle berline haut de gamme

Le constructeur vient ainsi de présenter sa nouvelle marque Firefly, initialement destinée au Vieux Continent, mais qui sera finalement d’abord lancée dans l’Empire du Milieu en raison de la hausse des droits de douane. Nio vend déjà certains modèles en Europe, et notamment en Scandinavie, même si elle estime qu’elle devra fortement faire grimper ses prix, à cause des taxes supplémentaires. Ce qui ne devrait heureusement pas freiner son développement, puisque la marque vient de lever le voile sur un tout nouveau modèle.

Crédit : Nio

Celui-ci est baptisé ET9, et il prend la forme d’une berline très haut de gamme, aux dimensions particulièrement généreuses. Si l’ET9 avait été présentée l’année dernière, aujourd’hui marque l’ouverture des commandes, de quoi tout connaître de ce porte-étendard.

À commencer par les dimensions : selon les informations présentes sur le site de la marque, elle mesure pas moins de 5,33 mètres de long pour 2,02 mètres de large et 1,62 mètre de haut. Le Cx (coefficient de traînée) de 0,243 indique un bon travail aérodynamique.

Crédit : Nio

La face avant reste dans la lignée des autres modèles de la gamme. Nous y retrouvons une calandre pleine et des feux à LED très fins, de même qu’un capteur LiDAR est visible sur le toit, afin d’offrir une conduite autonome allant sans doute jusqu’au niveau 3. De profil, la berline affiche une silhouette très élancée tandis que sa garde au sol est plutôt généreuse, car annoncée à 20 centimètres.

La voiture a le droit à des jantes aéro de 23 pouces, chaussées de pneus Pirelli P Zero conçus pour les autos électriques. Enfin, la partie arrière est quant à elle très épurée, avec sa signature lumineuse prenant la forme d’une fine bande rétro-éclairée.

Crédit : Nio

À bord, le poste de conduite respire le luxe et s’offre une présentation épurée, avec un grand écran tactile de 15,6 pouces. Celui-ci devrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto en Europe, tandis qu’il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 48 pouces et en 5K, qui s’étend sur toute la planche de bord. Le confort est de mise à bord de la berline, dont l’empattement mesure 3,25 mètres. Les passagers ont le droit à un toit panoramique ainsi qu’à des écrans sur les sièges pour les occupants de la banquette arrière.

Une charge très rapide

Ce n’est pas tout, car tout le monde à bord bénéficie aussi de sièges inspirés des classes affaires en avion, qui peuvent s’incliner jusqu’à 135 degrés, le tout associé à un système audio Dolby Atmos avec 35 haut-parleurs. Mieux encore, la berline est aussi dotée d’un système qui permet de regarder un film à bord en immersion totale, cette dernière étant capable de bouger en fonction de l’action en cours. Outre un espace servant de frigo et pouvant conserver les aliments jusqu’à 55 degrés, la voiture est aussi équipée d’un frunk de 105 litres.

Source : Nio

Sous son capot, la nouvelle Nio ET9 embarque un moteur électrique de 340 kW, soit 462 chevaux, associé à un second bloc de 244 chevaux, qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Celui-ci est couplé à une batterie de 100 kW, qui offre une grande densité de 292 Wh/kg et qui offre une autonomie allant jusqu’à 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donnerait environ 550 kilomètres avec l’homologation WLTP. À titre de comparaison, la BMW i7 dépasse les 600 kilomètres WLTP.

Heureusement, la berline chinoise compense ce chiffre assez décevant par une puissance de charge élevée atteignant les 5C, grâce à une architecture 900 volts. Ce qui permet de théorie d’atteindre les 500 kW et de récupérer 255 kilomètres en cinq minutes. À noter que la voiture est aussi compatible avec l’échange de batterie proposé par Nio, de quoi changer de pack en trois minutes.

Niveau châssis, et comme sur la Yangwang U9, l’ET9 peut continuer à rouler même en cas d’explosion de l’un de ses pneus, grâce à une suspension assez révolutionnaire ainsi qu’au recours au steer-by-wire pour la direction.

Crédit : Nio

Enfin, il faut compter 660 000 yuans (environ 86 800 euros) pour la version la moins chère. Si Nio annonce une arrivée « ultérieure » de l’ET9 en Europe, son prix sera forcément revu à la hausse, à cause de l’augmentation des taxes à l’importation pour les autos chinoises. À noter qu’il est possible d’acheter la berline avec les batteries ou d’opter pour la location de ces dernières.