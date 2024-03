Voici le premier moteur 900 volts pour voitures électriques : tout comprendre à cette technologie révolutionnaire

Récemment dévoilée, la nouvelle voiture électrique Nio ET9 sera la première au monde à se doter d'une architecture 900 volts. Cette dernière va bientôt démarrer sa production en série et promet de changer considérablement la donne sur de nombreux aspects, comme la vitesse de recharge et la consommation.

Si êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous avez sans doute déjà entendu parler de Nio. Il s’agit pour mémoire d’un jeune constructeur chinois, qui fut fondé en 2014 et dont le siège social est basé à Shanghai. Déjà bien présente dans son pays natal, la marque se développe aussi en Europe.

Une architecture révolutionnaire

En effet, elle commercialise déjà plusieurs modèles chez nous, dont les ES7, ET5, ET7. Elle est aussi présente sur le Vieux Continent avec ses stations d’échange de batterie, qui permettent de « charger » une voiture électrique en moins de cinq minutes et que nous avons pu essayer. Mais la firme ne veut pas se reposer sur ses acquis, bien au contraire. Et elle travaille donc ainsi à améliorer ses véhicules, en leur offrant des caractéristiques encore plus intéressantes.

En fin d’année dernière, Nio levait le voile sur son ET9, une grande berline haut de gamme rivale de la Tesla Model S. Et cette dernière possède notamment une particularité, puisqu’elle se dote d’une inédite architecture 900 volts. Une première, alors que les voitures électriques actuelles se limitent à 800 volts, comme la Porsche Taycan ou la Kia EV6. Mais quel est l’intérêt de cette nouvelle technologie ? À vrai dire, il y en a même plusieurs.

C’est ce qu’explique le site Car News China, qui a pu obtenir des informations détaillées sur cette solution développée par la marque. Car c’est désormais officiel, la production de ce système 900 volts a enfin démarré, alors que les premières livraisons de l’ET9 sont prévues au début de l’année 2025. Cette nouvelle architecture devrait notamment offrir une charge bien plus rapide, avec une puissance qui atteint les 600 kW.

Seulement cinq petites minutes seraient nécessaires pour récupérer 255 kilomètres sur une borne rapide, comme celle conçue par la marque. La berline serait aussi compatible avec l’échange de batterie comme le reste de la gamme. Mais ce n’est pas le seul avantage de cette architecture innovante, aussi connue sous le nom de 900V Thunder EDS.

Une autonomie en hausse

Et pour cause, elle vient de pair avec des moteurs 30 % plus légers, tandis que leur taille a été réduite de 2,80 centimètres environ. Ils sont plus compacts et permettent de gagner de la place pour les passagers ainsi que dans le coffre. Cependant, le volume de celui de la Nio ET9 n’a pas encore été dévoilé pour le moment. Et qui dit poids en baisse, dit forcément consommation plus basse. Ce qui profite bien sûr à l’autonomie.

Cependant, celle de la nouvelle berline électrique n’a pas encore été officialisée pour le moment. On sait cependant que cette dernière va se doter d’une batterie semi-solide affichant une capacité de 120 kWh. Mais revenons aux moteurs, qui deviennent également plus efficients que jamais. L’ET9 utilise le premier bloc 925V W-Pin synchrone à aimant permanent au monde. Celui-ci affiche une puissance de 340 kW, soit 462 chevaux, pour un poids de seulement 79 kilos.

Ce qui signifie que ce moteur, installé à l’arrière, possède une densité de puissance est de 4,3 kW/kg. À l’avant, nous retrouvons un bloc asynchrone à induction, avec une puissance en pic de 180 kW, soit 244 chevaux avec une densité de 2,6 kW/kg. La plus grande pour un moteur synchrone à l’heure actuelle. Mais attention, car Xiaomi, Porche et Tesla font mieux, en moteur synchrone, avec des densités comprises entre 5,29 et 6,78 kW / kg.

Le module d’alimentation peut encaisser pas moins de 300 000 cycles au cours de sa vie, tandis que le moteur profite d’un système de refroidissement liquide amélioré. Cette architecture 900 volts arrivera donc à partir de l’année prochaine, mais on ne sait pas encore si la Nio ET9 sera vendue en Europe. Ce qui n’est cependant pas à exclure.