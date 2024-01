Les suspensions révolutionnaires de cette voiture électrique montrent leur redoutable efficacité dans cette vidéo

Le constructeur chinois Nio vient de publier une vidéo montrant les suspensions révolutionnaire de son nouvel ET9 à l'œuvre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les images sont très impressionnantes, laissant penser que le SUV serait la voiture électrique la plus confortable du marché.

Si vous ne connaissez pas encore Nio, préparez-vous à en entendre beaucoup parler au cours des prochaines années. En effet, le constructeur fait partie de la vague de nouvelles marques chinoises qui se développent à vitesse grand V et qui veulent tenter leur chance en Europe avec un but précis : connaître une success-story similaire à BYD. Pour mémoire, cette dernière vient tout juste de devenir numéro 1 mondiale de l’électrique devant Tesla.

Un confort incroyable

Pour y arriver, Nio compte sur ses voitures ultra technologiques, comme son ET7 qui vient de battre un record d’autonomie en ayant parcouru plus de 1 044 kilomètres en une seule charge. Mais le constructeur ne compte pas s’arrêter là, bien évidemment. Il vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle ET9, quelques jours avant la fin de l’année 2023. Un dernier cadeau, et pas des moindres avec cette berline très prometteuse.

Cette dernière, qui chasse notamment sur les terres de la Tesla Model S, est un véritable concentré de technologies, elle qui jouera le rôle de vaisseau amiral de la marque. Elle se distingue notamment par un confort optimal, grâce à un système de suspension révolutionnaire, comme le moindre une vidéo publiée par le constructeur, qui donne un aperçu des capacités de son ET9.

On y voit la voiture à l’arrêt sur une grande flaque d’eau et dont seules les roues bougent. Ces dernières vibrent à une fréquence élevée, comme si l’auto roulait sur une route légèrement cabossée. Au fur et à mesure que la caméra remonte, on découvre que deux verres remplis d’eau sont posés sur le capot. Et sans surprise, ces derniers ne bougent pas d’un poil. Une démonstration impressionnante des capacités de la berline et de son confort.

Mais quel est le secret de cette performance ? L’explication est à trouver dans le châssis du véhicule et notamment dans le système de suspensions SkyRide. Ce dernier a été conçu en partenariat avec une start-up américaine, baptisée ClearMotion et fait appel à une technologie encore jamais vue sur une voiture de série. Et pour cause, chaque amortisseur est en fait équipé de son propre moteur électrique directement intégré.

Un concentré de technologies

Ce dispositif permet de faire varier la compression de chaque ressort de manière indépendante, en fonction des aspérités de la route. Ce qui permet d’éliminer quasiment tous les mouvements de la chaussée, même à très haute fréquence, ce qui arrive quand les déformations sont très nombreuses et donc répétées, ou que la voiture roule à haute vitesse. Ainsi, la technologie de Nio peut fonctionner jusqu’à 40 Hz. C’est 60 fois mieux qu’un système d’amortissement classique.

C’est ainsi bien mieux que le dispositif proposé par Porsche sur sa Panamera, qui annule les mouvements jusqu’à 13 Hz, et uniquement sur l’essieu arrière. De plus, le ClearMotion de Nio permet de récupérer jusqu’à 5 kW, un peu à la manière d’un freinage régénératif. C’est certes peu, mais cela peut faire la différence sur certains trajets avec des routes cabossées et déformées. En revanche, on ne connaît pas le prix de ce système, qui pourrait être proposé en option sur l’ET9.

La berline électrique possède d’autres atouts de taille pour rivaliser avec une concurrence grandissante. À commencer par sa charge ultra-rapide, puisque son architecture 900 volts lui permet de récupérer jusqu’à 255 km d’autonomie en 5 minutes seulement. Une valeur qui s’entend selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne en réalité 216 kilomètres. La voiture peut donc passer de 10 à 80 % en 10 minutes, sur une borne rapide de 600 kW similaire à celle que la marque vient de dévoiler.

Dotée de deux moteurs électriques, la nouvelle Nio ET9 affiche une puissance totale de 520 kW, ce qui équivaut à 707 chevaux. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec un prix affiché à 102 315 euros environ mais qui devrait être plus élevé lorsque la voiture arrivera en Europe. Les livraisons devraient débuter au début de l’année prochaine.