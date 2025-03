« 94 % veulent racheter une voiture électrique » : cette étude prouve que le retour sur une voiture thermique est rarissime

Selon une nouvelle étude publiée par le cabinet américain J.D. Power, 94 % des propriétaires de voitures électriques envisageraient d’en racheter une autre. Seulement 12 % des sondés pourraient envisager de passer à l’hybride ou de revenir au thermique.

Tesla Model 3

La voiture électrique continue de diviser, et ce partout dans le monde. Si certains continuent de critiquer cette motorisation, voire de l’accuser d’être « pour les gens de gauche » selon un récent sondage, d’autres y croient dur comme fer. Certes, cette alternative n’est pas encore parfaite, avec notamment des prix plus élevés que pour les modèles essence, mais elle possède de nombreux atouts.

Une étude rassurante

Elle est notamment plus respectueuse de l’environnement, et elle coûte nettement moins cher à entretenir. Et si les ventes ont tendance à stagner en ce début d’année 2025, la part de marché des voitures électriques a tout de même fortement grimpé au fil du temps. Cette motorisation séduit de nombreux conducteurs, comme le prouve une nouvelle étude qui vient d’être publiée par le cabinet américain J.D. Power. Et le résultat est sans appel, la voiture électrique a encore de très beaux jours devant elle.

Il faut savoir que ce sondage a été réalisé sur plus de 6 000 propriétaires de voitures électriques et hybrides rechargeables, dans leur première année de possession. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 94 % des sondés envisageraient de racheter une auto zéro-émission (à l’échappement) comme prochaine voiture. Et seulement 12 % des participants réfléchiraient au contraire à revenir à un véhicule hybride, voire même thermique. Une preuve supplémentaire que l’électrique plaît, contrairement à ce qu’avait tenté de prouver un précédent sondage.

Kia EV6 // Source : Kia

Ce n’est pas tout, car globalement, les propriétaires sont très satisfaits de leur achat. Une très bonne nouvelle, car le taux de satisfaction avait chuté au cours des deux dernières années, et il est donc enfin remonté. Les principaux points de critiques portaient notamment sur la technologie globale et l’interface, mais également la recharge publique. Des aspects qui ont été améliorés, alors que certains constructeurs se sont remis en question, comme Volkswagen. De plus, le nombre de bornes accessibles à tous continue d’augmenter dans le monde entier.

Selon le sondage, le taux de satisfaction des propriétaires de voitures électriques grand public a augmenté de 86 points, pour atteindre 725 points sur 1 000. Et fait assez étonnant, ces conducteurs sont plus contents que les acheteurs de modèles haut de gamme. Ainsi, parmi les dix véhicules les moins problématiques, on en retrouve sept qui sont catégorisés comme « grand public ». Parmi eux, citons notamment la Hyundai Ioniq 6, la Kia EV6 et la Chevrolet Equinox, qui n’est pas commercialisée en Europe.

Une satisfaction élevée

Du côté des modèles catégorisés comme haut de gamme, c’est le BMW iX, récemment été restylé, qui se place sur la plus haute marche du podium. Il est également premier au classement général. Il est suivi par la BMW i4 puis par le Rivian R1S, qui n’est là encore pas vendu sur le Vieux Continent pour le moment. Pour évaluer la satisfaction des conducteurs, plusieurs aspects ont été pris en compte par J.D. Power. Parmi eux, l’autonomie, le style, la sécurité, l’entretien et la fiabilité. Sans oublier la facilité pour se recharger.

Un aspect important a également été mis en lumière par cette étude. En effet, il faut savoir que 69 % des primo-accédant à la voiture électrique ont bénéficié d’une formation lors de l’achat. Une manière de les aider à mieux appréhender cette motorisation, qui fait encore l’objet de nombreuses idées reçues. Néanmoins, ce petit coup de pouce reste assez minimal, et les explications ne rentrent en réalité pas suffisamment dans les détails. C’est ce que reproche Brent Gruber, directeur exécutif du département Véhicules électriques chez JD Power.

BMW iX restylé – Crédit : BMW

Il explique en effet qu’« en matière de voitures électriques, la formation spécifique nécessaire pour raccourcir la courbe d’apprentissage est tout simplement insuffisante. Ce manque de formation des acheteurs est un phénomène que nous constatons chez toutes les marques ». Cela n’empêche tout de même pas les conducteurs à vouloir se tourner vers cette motorisation, comme l’a également confirmé un récent sondage mené par Nissan. Celui-ci prouve que les jeunes du monde entier plébiscitent cette alternative.