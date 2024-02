Moins chère qu’une Tesla et avec plus d’autonomie : voici la nouvelle voiture électrique de Chevrolet

Dévoilé pour la première fois en 2022, le nouveau Chevrolet Equinox nous donne de ses nouvelles. Cette nouvelle voiture électrique devrait afficher une autonomie dépassant les 500 kilomètres pour un prix sous les 35 000 dollars. De quoi donner des sueurs froides à la Tesla Model Y, mais pas que puisqu'elle devrait arriver en Europe.

Il y a quelques années encore, General Motors n’était pas vraiment en avance sur l’électrification de ses marques. Mais alors que les pouvoirs publics font tout pour développer cette énergie, en Europe et dans le reste du monde, le groupe commence à s’y mettre sérieusement.

Un prix très bas

On pense par exemple à GMC avec son Hummer EV ou encore à Cadillac, qui a dévoilé ses Lyriq et autres Celestiq. La firme devrait d’ailleurs bientôt faire son arrivée en Europe grâce à ces modèles très prometteurs, tout comme le reste du groupe américain. Pour mémoire, ce dernier est absent du Vieux Continent depuis 2021, date du rachat d’Opel par PSA, devenu ensuite Stellantis. Mais ce n’est pas tout, car Chevrolet devrait également revenir chez nous.

Bien sûr, cela se fera avec une voiture électrique, que l’on connaît déjà. Il s’agit en effet de l’Equinox EV, qui avait été dévoilé pour la première fois au mois d’octobre 2022. Et voilà que ce dernier nous donne désormais de ses nouvelles, plus d’un an après sa révélation. Sur son site, le constructeur nous dévoile déjà son tarif, avec une gamme qui débutera donc à partir de 34 995 dollars, ce qui équivaut à 32 701 euros selon le taux de change actuel.

Un prix très bas, qui devrait cependant être légèrement revu à la hausse si la voiture arrive chez nous, en raison de la fiscalité différente en France. On ne sait pas non plus s’il sera éventuellement éligible au bonus écologique, alors que ce dernier pourrait encore évoluer au fil du temps, voire carrément disparaître, comme ce sera par exemple le cas en Allemagne.

Pour mémoire, les clients américains pourront quant à eux profiter d’une aide de 7 500 dollars, dans le cadre de l’IRA (Inflation Reduction Act) mis en place par le gouvernement américain. La version la plus chère du Chevrolet Equiox sera affichée à partir de 46 765 dollars, soit 43 699 euros seulement. Ce qui devrait donner quelques sueurs froides à ses rivaux, et notamment la Tesla Model Y.

Une autonomie généreuse

Et pour cause, le best-seller de la marque d’Elon Musk démarre actuellement à 43 000 dollars dans sa version propulsion standard, soit environ 40 146 euros. Et ce dans le cadre d’une remise proposée par Tesla, qui ne durera que jusqu’au 1er mars prochain. Ensuite, il prendra 1 000 dollars environ. En Europe, le SUV chassera notamment sur les terres de la Renault Mégane E-Tech.

Cette dernière est affichée à partir de 34 000 euros, bonus écologique de 4 000 euros non déduit. Mais là où l’Equinox fait très fort, c’est avec son autonomie, annoncée par Electrek à 319 miles, ce qui correspond à 513 kilomètres dans sa version à deux roues motrices. Un chiffre qui s’entend en plus selon le cycle américain EPA, réputé pour être encore plus sévère que notre WLTP européen. Soit environ 550 km d’autonomie chez nous.

Cependant, il manque encore quelques informations, comme la capacité de la batterie. On sait que cette dernière devrait être comprise entre 50 et 200 kWh et qu’il s’agit de la technologie Ultium développée en partenariat avec LG Chem. Il se murmure déjà qu’il sera possible de récupérer environ 110 kilomètres en 10 minutes sur une borne en courant continu, bien que la puissance de charge n’ait pas été annoncée. Reste également à savoir si le SUV sera doté d’une architecture 800 volts ou non, tandis que la conduite autonome Super Cruise pourrait être au rendez-vous.

En termes de performances, la version d’entrée de gamme devrait être propulsée par un seul moteur de 210 chevaux et 328 Nm de couple. Une version dotée d’une transmission intégrale serait également au programme, avec pas moins de 290 chevaux et un couple de 469 Nm.