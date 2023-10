Cette nouvelle voiture électrique américaine arrive en Europe et signe le retour d’un grand nom du domaine

C'est avec son imposante voiture électrique Lyriq que Cadillac fait son grand retour en Europe. Avec l'arrivée en Suisse dès la première moitié de 2024, et une arrivée en France avant 2026. En ligne de mire : Tesla, bien évidemment !

Si l’on voit le paysage automobile changer à vitesse grand V avec l’avènement de la voiture électrique, c’est surtout en raison de l’arrivée de constructeurs inconnus chez nous. Notamment ceux en provenance de Chine. Mais voilà qui est bien plus étonnant : voilà qu’un constructeur qui s’était retiré du Vieux Continent il y a quelques années déjà s’apprête à faire son grand retour. Et il n’est autre que… Cadillac !

Ça y est, c’est désormais officiel, la firme américaine haut de gamme qui appartient au géant General Motors (Buick, Chevrolet, GMC…) pose de nouveau ses valises de notre côté de l’Atlantique, dans plusieurs pays, dont la France !

Suisse, France, Suède…

C’est via un article de nos confrères américains de Bloomberg que nous avons appris que Cadillac a décidé de revenir sur notre continent, via la Suisse. Et ce, très rapidement, puisque les premières livraisons se feraient dès le premier semestre 2024. D’ailleurs, un rapide tour sur le site de la marque permet de voir que le premier modèle qui sera proposé, un large SUV électrique qui répond au doux nom de Lyriq, y est effectivement déjà configurable. Et que les livraisons sont annoncées pour « Avril / Mai 2024 ».

Le déploiement prévu par la suite, jusqu’en 2026, prévoit de s’implanter notamment en Suède et en France, ainsi que dans trois autres pays européens.

Ce retour en Suisse ou même en France ne tient pas du hasard, mais a un lien étroit avec l’histoire même de Cadillac puisque si la marque a disparu officiellement de notre territoire depuis quelques années (2017), elle continuait d’être importée par certains concessionnaires, notamment via Cadillac Europe qui se trouve en Suisse et importe la marque pour 25 pays.

Grand luxe et 530 km d’autonomie

Pour l’heure donc, celui qui nous intéresse, est le Cadillac Lyriq, un imposant SUV de 5 mètres de long et plus de deux mètres de large. Des dimensions qui correspondent à quelques millimètres près à ceux d’un certain Tesla Model X. Ou à ceux d’un Audi Q8 e-tron.

Un véhicule qui se veut très luxueux avec des matériaux de qualité. Les photos de l’intérieur nous montre également l’écran OLED incurvé de 33 pouces (résolution 9K) qui intègre sous une même dalle l’instrumentation derrière le volant et l’infodivertissement au milieu. D’ailleurs l’interface intègre les services Google (Google Maps, Google Assistant et un Play Store restreint).

Côté son, une fonctionnalité de suppression active du bruit utilise une technologie d’enceintes intelligentes directement dans les appuie-têtes pour annuler activement le bruit de la route. Comme dans la Tesla Model S.

Un rapide passage sur le configurateur nous permet de découvrir les chiffres qui accompagnent ce Lyriq : 530 kilomètres d’autonomie (estimation) grâce à une batterie d’une capacité de 102 kWh, 200 km récupérés en 15 minutes grâce à une recharge qui n’excède pas 190 kW, et un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. On parle là du Lyriq à deux moteurs, quatre roues motrices (une version Propulsion existe outre-Atlantique) de 388 kW (528 ch) et 610 Nm.

Attention à la consommation !

Avec un poids de près de 2,8 tonnes (2774 kg) la consommation WLTP est annoncée à 21,9 kWh/100 km. A titre de comparaison, la Tesla Model X est donnée pour 19,1 kWh / 100 km… Décidément, les Américains ont du mal avec les voitures qui consomment peu.

En termes de performances, on est quand même bien en deçà de ce que propose Tesla avec son SUV aux portes papillon : 576 km d’autonomie et 3,9 secondes de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes pour le Model X « tout court ».

Peut-être le Cadillac Lyriq se rattrape-t-il sur le prix ? Effectivement, avec un prix d’attaque chez nos voisins de Suisse de 82 000 CHF, l’équivalent actuel de 85 200 euros, on est 15 000 euros en dessous du SUV californien.

Reste maintenant à être un peu patient et à espérer que l’offre de Cadillac dans nos contrées s’élargisse à la grande berline Celestiq, en dépit de son prix qui dépassait les 300 000 euros !