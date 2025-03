Pourquoi les jeunes sont-ils si attirés par les voitures électriques ?

Selon une étude menée par The Economist Impact et Nissan, les jeunes automobilistes sont globalement séduits par les voitures électriques. Pour les citadins, cette motorisation est même l’option de mobilité privilégiée. Et ce n’est pas tout.



Si les ventes de voitures électriques ont tendance à stagner en Europe, cette motorisation s’est tout de même fortement développé au cours des dernières années. Et elle est de plus en plus présente sur nos routes, alors que le choix est aujourd’hui particulièrement vaste. De plus, on se rappelle que la chute des ventes concerne toutes les voitures, et pas seulement les autos zéro-émission (à l’échappement), qui n’y sont en fait pas pour grand-chose.

Une étude rassurante

Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé d’une étude qui expliquait que les automobilistes français ne sont pas encore prêts à passer à la voiture électrique. Et ce notamment en raison du prix, et du manque d’information autour des aides à l’achat. Cependant, un autre sondage nuance ce propos. Ce dernier a été réalisé par The Economist Impact, à la demande de Nissan. Au total, 3 750 jeunes conducteurs citadins entre 18 et 30 ans ont été sondés, dans 15 villes du monde entier.

Parmi elles, citons notamment Paris, Tokyo, Londres, Los Angeles, Manille ou encore Shanghai et Toronto. De quoi donner un vaste échantillon, et donc des résultats plutôt fiables. Et globalement, cette nouvelle étude est plutôt rassurante pour l’avenir de la voiture électrique. En effet, selon les résultats, la préférence pour cette motorisation devrait grimper de 50 % au cours des dix prochaines années. Une bonne nouvelle également pour Nissan, qui traverse une grande crise en ce moment. Et ce alors que le rapprochement avec Honda ne se fera finalement pas.

Selon l’étude, les jeunes citadins connaissent bien les nouvelles technologies d’électrification. Et pour la moitié d’entre eux, celles-ci influenceront leur choix de mobilité dans le futur. D’ailleurs, l’électrique est en passe de devenir leur mode de déplacement préféré. Selon le sondage, « la possession de VE devrait passer de 23 % aujourd’hui à plus de 35 % au cours de la prochaine décennie ». Et c’est surtout dans les villes émergeantes telles que Mexico et Bangkok que l’enthousiasme vis à vis de cette motorisation est le plus fort.

Ils sont en effet 44 % des votants à envisager de conduire une voiture électrique dans les cinq prochaines années. Contre 31 % dans les villes plus développées, comme Paris ou encore Copenhague, entre autres. Il faut également savoir que les préoccupations des automobilistes varient drastiquement entre les différents lieux sur le globe. Ainsi, à Shanghai, Sao Paulo ou encore Mexico, c’est surtout l’impact sur l’environnement qui motive les acheteurs de voitures électriques. C’est également le cas du coût d’achat, qui reste actuellement plus élevé que pour les autos thermiques.

Un engouement croissant

Il faut également savoir que les sondés venant de villes émergeantes sont plus préoccupés par les batteries. Plus globalement, plus de 40 % des participants sont enthousiasmés par les nouvelles technologies des véhicules électriques. Et parmi elles, la charge bidirectionnelle, qui intéresse particulièrement les jeunes conducteurs dans le monde entier. La moitié des répondants savent qu’une VE est dotée de cette possibilité, qui permet d’alimenter des appareils électroniques ou réinjecter de l’énergie dans le réseau. C’est par exemple le cas du Nissan Ariya, entre autres.

D’ailleurs, les personnes interrogées dans les villes émergeantes sont plus enthousiastes que les autres sur les applications des voitures électriques, au déjà de la mobilité. Parmi elles, « l’utilisation, le partage et le transport de l’électricité en cas d’urgence ». Pour mémoire, cette technologie permet également de réduire la facture, puisqu’il est possible de stocker l’énergie dans la voiture pendant les heures creuses et d’alimenter sa maison pendant les heures pleines. Ce que propose notamment le Volvo EX90 ainsi que la Renault 5 E-Tech.

Quoi qu’il en soit, les jeunes urbains sont prêts à passer à la voiture électrique. Et pour cause, pas moins de 57 % d’entre eux sont « prêts à changer leurs habitudes de déplacement pour réduire leur empreinte carbone ». C’est tout particulièrement le cas dans les villes émergeantes, où la pollution y est plus forte. Ce moyen de transport plus respectueux de l’environnement s’impose donc comme une solution privilégiée. C’est par exemple le cas à New Delhi ou encore Mexico.