Les conducteurs de voitures électrique sont unanimes : ils ne veulent plus revenir sur du thermique

Selon une récente étude, seulement 1 % des possesseurs de voitures électriques reviennent au thermique. Plus de 90 % prévoient au contraire d’acheter une autre auto 100 % électrique au cours des prochaines années.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Malgré un net ralentissement des ventes au cours des derniers mois, les voitures électriques continuent toutefois de se développer partout dans le monde. L’offre devient de plus en plus large et les prix baissent, tandis que les technologies évoluent pour augmenter l’autonomie. Sans parler du nombre de bornes en hausse.

Des propriétaires attachés

Tous les voyants sont donc au vert pour l’adoption massive de cette motorisation, qui est en plus moins polluante et moins coûteuse à l’usage. Bref, elle a quasiment tout bon, même si tout n’est pas encore parfait. Mais une fois que les conducteurs possèdent une voiture électrique dans le garage, en sont-ils réellement satisfaits ? C’est la question que s’est posé la Global EV Alliance, qui s’est penchée sur le sujet et qui vient de publier les résultats de sa grande étude.

Cette dernière se base sur les données de 23 000 propriétaires de voitures électriques collectées dans 18 pays du monde entier. Parmi eux, citons notamment les États-Unis, le Canada, l’Inde, le Brésil ainsi que la France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette motorisation fait des émules. En effet, 92 % des conducteurs interrogés expliquent qu’ils ne veulent absolument pas revenir au thermique, que ce soit essence ou diesel. Ils prévoient de racheter une auto électrique comme prochain véhicule.

Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot

Des chiffres qui contrastent fortement avec ceux d’une autre étude, qui soulignaient que plus de la moitié des possesseurs de voitures zéro-émission (à l’échappement) regrettaient leur choix. Un sondage qui était en fait particulièrement biaisé, avec un résultat très bancal, comme nous l’avions expliqué. L’étude de la Global EV Alliance est bien plus fiable, notamment en raison du nombre élevé de sondés. Et celle-ci souligne un autre point très intéressant : seulement 1 % des participants prévoit de retourner à la voiture thermique.

Un chiffre très bas, qui confirme un autre sondage réalisé quelques mois plus tôt par Enedis, qui soulignait que 91 % des conducteurs de voitures électriques jugent l’expérience positive, voire très positive. À noter que l’étude de la GEVA souligne également que 4 % des interrogés prévoient de passer à un véhicule hybride rechargeable. Même si l’on sait que cette alternative est nocive pour l’environnement, car souvent mal utilisée par les automobilistes qui ne pensent pas à recharger la batterie.

Des critères unanimes

Qu’est-ce qui incite les automobilistes à acheter pour la première fois une voiture électrique ? Selon l’étude, ce sont avant tout les coûts d’utilisation moins élevés que pour une auto à combustion. En effet, malgré la hausse du prix de l’électricité, recharger un VE coûte quand même moins cher que de faire le plein de carburant. Sans parler de l’entretien moins onéreux aussi. Cependant, tout n’est pas rose non plus, et les possesseurs d’électriques ont quelques critiques à formuler.

Ces dernières concernent en grande partie les infrastructures de recharge, doivent encore être améliorées, et notamment les bornes publiques. Si 72 % des recharges se font au domicile, les conducteurs ont tout de même besoin de pouvoir se brancher durant de plus longs trajets. Selon Christian Peter, directeur de l’EMC ElektroMobilitätsClub d’Autriche, « le développement de solutions de recharge pratiques pour le consommateur est essentiel à la croissance du marché de masse des véhicules électriques ». Car pour l’heure, l’attente aux bornes et la perte de temps durant la charge restent les deux griefs principaux remontés par les propriétaires.

Cependant, la question de l’autonomie n’a même pas été évoquée, même si elle reste un sujet de crainte chez les automobilistes qui ne possèdent pas de voiture électrique. Pourtant, une récente étude prouvait que la meilleure manière de ne plus avoir peur de tomber en panne était justement d’acheter une auto de ce genre. À noter que les propriétaires de VE ont également souvent sauté le pas pour leur meilleur respect de l’environnement ainsi que leur confort de conduite global.