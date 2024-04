A quoi sert la suspension révolutionnaire qui équipera les futures voitures électriques de Porsche

Porsche vient d'annoncer avoir noué un partenariat avec l'entreprise américaine ClearMotion pour le développement de ses futurs châssis. Les prochaines Porsche électriques devraient donc bénéficier d'un système de suspension particulièrement impressionnant déjà adopté par la marque chinoise Nio.

Quiconque a déjà pris en main une Porsche, qu’elle soit électrique ou thermique, ne peut faire l’impasse sur les qualités dynamiques des voitures, et notamment tout le travail autour du développement du châssis.

Et pour l’avenir, Porsche compte aller encore plus loin et vient de s’associer à l’entreprise ClearMotion, le spécialiste basé à Boston dans le développement de systèmes de châssis. L’objectif de ce partenariat est « d’augmenter les performances du châssis déjà très agile et dynamique des modèles Porsche. »

Le meilleur confort qui soit pour une voiture électrique ?

Vous avez déjà peut-être entendu parler de ClearMotion, et pour cause, puisque la société a récemment fait parler d’elle via un constructeur chinois bien connu. Le constructeur en question, c’est Nio, qui a dévoilé en début d’année une nouvelle berline haut de gamme baptisée ET9 et qui embarque un système de suspension révolutionnaire développée par ClearMotion.

Pour faire la promotion de cette nouvelle suspension, Nio a présenté une vidéo assez étonnante. On peut y voir la voiture à l’arrêt sur une grande flaque d’eau et dont seules les roues bougent. Ces dernières vibrent à une fréquence élevée, comme si l’auto roulait sur des pavés parisiens. On découvre par la suite que deux verres remplis d’eau sont posés sur le capot qui ne bougent quasiment pas.

Pour arriver à un tel niveau, vous vous doutez bien qu’il ne s’agit sûrement pas de suspensions passives, ni même de suspensions pilotées classiques telles que nous les connaissons actuellement. La voiture embarque un système de suspensions SkyRide, développé en partenariat avec ClearMotion donc, où chaque amortisseur est équipé de son propre moteur électrique directement intégré.

Un système encore plus impressionnant chez Porsche ?

Et dans les faits, ça donne quoi ? Cette suspension permet de faire varier la compression de chaque ressort de manière indépendante, en fonction des aspérités de la route, tandis qu’une caméra peut « lire » la route et adapter indépendamment chaque amortisseur pour le préparer en quelques millisecondes à une compression plus ou moins importante. La technologie de Nio peut fonctionner jusqu’à 40 Hz, soit 60 fois mieux qu’un système d’amortissement classique.

C’est mieux que le système proposé par Porsche sur sa Panamera, qui annule les mouvements jusqu’à 13 Hz, et uniquement sur l’essieu arrière. Comble du luxe, même si l’impact sur l’autonomie sera marginal, le système de Nio permet de récupérer jusqu’à 5 kW, un peu à la manière d’un freinage régénératif.

La marque chinoise aurait conclu un marché avec ClearMotion pour équiper 750 000 voitures de ces suspensions d’un nouveau genre. Reste à voir ce qu’il en sera pour Porsche, d’autant plus que ClearMotion devra composer avec un autre critère de taille pour le constructeur allemand : le dynamisme. Et allier confort et dynamisme, deux qualités antinomiques, ce n’est pas gagné.