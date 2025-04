La voiture « électrique » de Volkswagen aux 1 000 km d’autonomie arrivera dès l’an prochain en Chine. En Europe, le constructeur devrait également mettre en vente des modèles similaires.

Volkswagen ID. ERA

Il y a des annonces qui en disent long sur l’avenir d’un constructeur. Celle que Volkswagen vient de faire en Chine entre clairement dans cette catégorie. Le concept de voiture “électrique” ID. Era, présenté la semaine dernière à Shanghai, va bien devenir un véhicule de série comme le relaye le média chinois Auto Home qui cite Fu Qiang, cadre de la co-entreprise avec SAIC.

La voiture de série sera dévoilée au Salon de l’automobile de Canton en novembre 2025, avant une commercialisation au premier trimestre 2026. Mais au-delà de ce calendrier, c’est bien sa fiche technique qui mérite toute notre attention. Nous avons d’ailleurs pu la voir au salon de Shanghai.

L’ID. Era ne sera pas un énième SUV électrique : ce sera la première voiture de Volkswagen équipée d’un prolongateur d’autonomie. Un moteur thermique, embarqué uniquement pour recharger la batterie en roulant, sans jamais entraîner les roues. Ce type de configuration avait disparu de la circulation en Europe depuis la BMW i3 REx (et la Mazda MX-30, plus anecdotique)… et fait son grand retour par la Chine.

1000 km d’autonomie ? Oui, mais avec essence à bord

Techniquement, l’ID. Era combine une batterie de 50 kWh, suffisante pour parcourir 300 km en tout électrique (attention, grosse consommation à prévoir), avec un moteur essence agissant comme générateur auxiliaire. Le tout permettrait, selon le cycle chinois CLTC, de dépasser les 1000 km d’autonomie cumulée.

Volkswagen ID. ERA

Une promesse qui parle à un public encore réticent à l’autonomie réelle des voitures 100 % électriques, surtout dans un pays aussi vaste que la Chine.

Ce grand SUV familial, capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes, s’adresse clairement à un usage routier intensif. Les fameux “gros rouleurs”.

La Chine en éclaireur, mais l’Europe en ligne de mire

En apparence, ce modèle s’inscrit dans la stratégie désormais bien établie de Volkswagen : « In China, for China ». Plus de 30 nouveaux modèles y sont attendus d’ici 2027, dont 20 électrifiés ou hybrides. Le groupe veut rattraper son retard face aux champions locaux comme BYD ou Li Auto, et cela passe par des véhicules spécifiquement pensés pour les attentes chinoises. L’ID. Era en est un exemple parfait.

Volkswagen ID. ERA

Mais il ne faudrait pas y voir un produit cantonné à l’Asie. Le patron de Volkswagen souhaite lui-même le retour de ce type de motorisation en Europe. Mais cette solution n’a pas que des avantages. Coût d’entretien, consommation, taxation : c’est loin d’être une solution idéale.

Vers une offensive plus large ?

Volkswagen ne s’est pas encore engagé publiquement sur une déclinaison européenne de l’ID. Era. Mais les signes convergent : une offre complémentaire aux modèles 100 % électriques classiques, avec des prolongateurs d’autonomie sur les segments familiaux, aurait tout son sens sur notre marché.

Dans un contexte où les constructeurs chinois multiplient les technologies hybrides à prolongateur (Aito, Li Auto…), où Renault dévoile un moteur hybride pour ajouter un moteur thermique sur les voitures électriques, et où Stellantis vend la Leaopmotor C10 REEV en Europe, Volkswagen ne veut sans doute pas rater cette nouvelle fenêtre de tir.