Pourquoi la future Twingo électrique à 20 000 € fait jaser les syndicats de Renault

Pour réussir à proposer sa future Twingo électrique à 20 000 euros, Renault va exporter une partie de son développement en Chine. Une manœuvre qui ne passe pas pour les syndicats français.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Les voitures électriques chinoises, l’Europe n’en veut pas et n’hésite d’ailleurs pas à le faire savoir. Et cela notamment en ayant mis en place des droits de douane punitifs sur les véhicules produits dans l’Empire du Milieu. Ce qui n’empêche cependant pas ce dernier de devenir un acteur important dans le secteur automobile.

Une Twingo conçue en partie en Chine

Aujourd’hui, les modèles venus de Chine sont de plus en plus nombreux sur nos routes et dans les concessions. Mais pour contrebalancer cette tendance, certains constructeurs misent sur le Made in Europe, alors que Bruxelles veut tout faire pour encourager cette pratique. C’est par exemple le cas de Renault, dont les R5 et Scénic E-Tech sont certifiés Origine France Garantie. Et ce n’est pas tout, car la firme au losange s’apprête à lever le voile sur la version de série de sa future Twingo.

Pour aller plus loin

« La modularité, ça fait partie de son ADN » : Renault nous dévoile les secrets de sa future Twingo électrique à 20 000 euros

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Cependant, celle dont nous avions récemment pu découvrir l’intérieur au salon de Bruxelles ne sera pas produite en France. En revanche, elle sera bien assemblée en Europe, et plus précisément en Slovénie, pour des raisons de coûts notamment. Car la citadine sera affichée sous les 20 000 euros, et elle aura le droit au bonus écologique. Sur le papier, tout va bien. Sauf qu’il y a un petit hic : la voiture sera développée en partie en Chine. En effet, le constructeur au losange a créé en 2024 un centre de développement dans le pays.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Baptisé Advanced China Development Center (ACDC), ce dernier est installé à Shanghai, et sera en partie chargé de la conception de la future Renault Twingo, comme l’explique Le Parisien. Et forcément, cela a beaucoup de mal à passer, notamment auprès des employés du Technocentre de Guyancourt (78), l’immense centre de recherche & développement de la marque. Selon le syndicat Force Ouvrière, « masquer une stratégie de réduction des coûts via le made in China, mettre en cause les compétences de nos ingénieurs en France, cette stratégie nous paraît déplacée ». De son côté, la direction se veut rassurante.

Pour aller plus loin

Renault a trouvé un moyen de concevoir une voiture électrique à moins de 20 000 euros, et ça ne va pas plaire à tout le monde

Philippe Brunet, directeur Ingénierie VE chez Ampère, la filiale dédiée à l’électrique chez Renault explique que « le rôle d’ACDC n’est pas de remplacer le Technocentre mais de servir d’éclaireur ». Le patron de la firme tricolore, Luca de Meo a également pris la parole, expliquant vouloir poursuivre la stratégie du Made in France. Il rappelle à ce propos que la nouvelle R4 E-Tech sera aussi fabriquée sur le territoire, et plus précisément au sein de l’usine de Douai, dans les Hauts-de-France.

Un développement plus rapide

Mais quel est donc l’intérêt pour Renault de concevoir sa voiture électrique en Chine ? En fait, ce n’est pas tant la réduction des coûts qui est visée avec cette stratégie, mais plutôt la rapidité. Christian Stein, directeur de la communication du groupe tricolore explique qu’« en Chine, nous allons chercher la vitesse ». Et pour cause, là bas, « il faut deux ans du concept — la maquette validée — à la mise sur le marché ». À titre de comparaison, cela demande en moyenne quatre ans en France.

Une sacrée différence, qui permettra à la Twingo d’arriver plus vite sur le marché, alors que la concurrence va devenir de plus en plus rude. On pense notamment à la nouvelle Volkswagen ID.1 qui prépare son arrivée, ainsi que la Kia EV2 récemment annoncée via un teaser. De plus, Renault estime qu’il est aujourd’hui impossible d’être « le champion du véhicule électrique si on ne sait pas ce qui se passe en Chine ». D’ailleurs, la nouvelle citadine sera équipée de batteries fournies par le géant chinois CATL.

Renault Twingo E-Tech electric prototype // Source : Renault

Et cela afin de réaliser des économies en réduisant les coûts de développement. La seule manière pour proposer une voiture électrique aussi abordable. Cependant, le constructeur tient à rassurer, affirmant que la plateforme et l’ensemble de l’architecture électronique seront repris de la R5. Par ailleurs, le design sera également conçu en France. Si les syndicats affirment faire confiance à Luca de Meo, les ingénieurs demeurent pour le moment inquiets. Car il se murmure que la même stratégie pourrait être envisagée pour la prochaine Dacia Sandero…