Un MacBook à moins de 800 € avant la fin de l’année : pourquoi c’est de plus en plus probable

Apple serait-il prêt à renouer avec des ambitions milieu de gamme ? Si l’on en croit les dernières rumeurs tournant autour du prochain MacBook, il semblerait bien que oui.

Un MacBook avec le cerveau d’un iPhone, ça vous tente ? Alors que les appareils mobiles d’Apple emploient de plus en plus des puces taillées pour les ordinateurs, l’inverse pourrait bien se concrétiser dans les prochains mois aussi.

Les rumeurs autour d’un éventuel MacBook SE ont récemment pris de l’épaisseur avec une nouvelle indiscrétion venant de chez Digitimes. Le média en ligne croit savoir quand et à quel prix sera lancé l’appareil.

Une sortie fin 2025 / début 2026 ?

Comme le prédisait l’analyste Ming-Chi Kuo il y a quelques mois, un tel appareil pourrait arriver sur le marché dès fin 2025 ou début 2026 à un prix avoisinant les 599 $. Si l’on prend en compte les écarts de prix habituels d’Apple entre les États-Unis et l’Europe, cela signifie qu’une telle machine pourrait coûter entre 700 et 850 € sur le Vieux Continent.

Symboliquement, ce serait un coup fort pour Apple qui ne vend actuellement plus aucun MacBook neuf en dessous des 1000 €. Question caractéristique technique, l’appareil serait doté d’une puce A18 Pro (celle qu’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro) et d’un écran de 12,9 pouces. Il se pourrait donc que ce MacBook SE soit un poil plus petit que l’actuel MacBook Air, sans doute histoire de gagner une poignée de dollars sur la note finale.

À noter tout de même que, si une telle machine arrive vraiment sur le marché, il y a toutes les chances qu’elle n’embarque pas de port Thunderbolt, puisque la puce A18 Pro ne prend pas en charge cette technologie. Cela ne devrait pas l’empêcher d’embarquer ses ports USB-C classiques pour la recharge néanmoins.

Quid de la concurrence ?

D’après des estimations, voir Apple réinvestir le marché milieu de gamme pourrait booster les ventes de Mac de 30 à 40 % et la firme pourrait vendre jusqu’à 7 millions d’exemplaires d’une telle machine.

Si tant est que la qualité soit au rendez-vous, l’offre pourrait paraître alléchante pour les étudiants et autres télétravailleurs ayant besoin d’une autonomie longue durée. Les alternatives à ce prix ne manquent pas dans le monde PC, mais la force de frappe marketing d’Apple pourrait bien faire la différence sur cette gamme de prix.