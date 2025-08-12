Un MacBook à moins de 800 € avant la fin de l’année : pourquoi c’est de plus en plus probable

 
Apple serait-il prêt à renouer avec des ambitions milieu de gamme ? Si l’on en croit les dernières rumeurs tournant autour du prochain MacBook, il semblerait bien que oui.
Crédit : Apple

Un MacBook avec le cerveau d’un iPhone, ça vous tente ? Alors que les appareils mobiles d’Apple emploient de plus en plus des puces taillées pour les ordinateurs, l’inverse pourrait bien se concrétiser dans les prochains mois aussi.

Les rumeurs autour d’un éventuel MacBook SE ont récemment pris de l’épaisseur avec une nouvelle indiscrétion venant de chez Digitimes. Le média en ligne croit savoir quand et à quel prix sera lancé l’appareil.

Une sortie fin 2025 / début 2026 ?

Comme le prédisait l’analyste Ming-Chi Kuo il y a quelques mois, un tel appareil pourrait arriver sur le marché dès fin 2025 ou début 2026 à un prix avoisinant les 599 $. Si l’on prend en compte les écarts de prix habituels d’Apple entre les États-Unis et l’Europe, cela signifie qu’une telle machine pourrait coûter entre 700 et 850 € sur le Vieux Continent.

Symboliquement, ce serait un coup fort pour Apple qui ne vend actuellement plus aucun MacBook neuf en dessous des 1000 €. Question caractéristique technique, l’appareil serait doté d’une puce A18 Pro (celle qu’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro) et d’un écran de 12,9 pouces. Il se pourrait donc que ce MacBook SE soit un poil plus petit que l’actuel MacBook Air, sans doute histoire de gagner une poignée de dollars sur la note finale.

La puce A18 Pro // Crédit : Apple

À noter tout de même que, si une telle machine arrive vraiment sur le marché, il y a toutes les chances qu’elle n’embarque pas de port Thunderbolt, puisque la puce A18 Pro ne prend pas en charge cette technologie. Cela ne devrait pas l’empêcher d’embarquer ses ports USB-C classiques pour la recharge néanmoins.

Quid de la concurrence ?

D’après des estimations, voir Apple réinvestir le marché milieu de gamme pourrait booster les ventes de Mac de 30 à 40 % et la firme pourrait vendre jusqu’à 7 millions d’exemplaires d’une telle machine.

Pour aller plus loin
Ce qui change sur l’Apple A18 Pro : la puce des iPhone 16 Pro

Si tant est que la qualité soit au rendez-vous, l’offre pourrait paraître alléchante pour les étudiants et autres télétravailleurs ayant besoin d’une autonomie longue durée. Les alternatives à ce prix ne manquent pas dans le monde PC, mais la force de frappe marketing d’Apple pourrait bien faire la différence sur cette gamme de prix.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).

Signaler une erreur dans le texte
Source : Digitimes
Corentin Béchade

Journaliste pigiste

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix