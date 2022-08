Le Galaxy Z Flip 4 est là : le téléphone le plus Flex se paye un rafraîchissement

Le Galaxy Z Flip 4 vient d'être officialisé par Samsung. Il reprend quasi intégralement la fiche technique du Z Flip 3 avec quelques avantages matériels et logiciels.

Toujours aussi compact, toujours aussi glamour, le Galaxy Z Flip 4 est là. Samsung rafraîchit sa gamme sans la bouleverser en ajoutant quelques éléments de confort par-ci par-là. Notre prise en main en témoigne.

On pense par exemple au nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1, gravé en 4 nm, une des puces les plus puissantes du marché. Citons également sa batterie qui s’agrandit de quelque 400 mAh pour passer à 3700 mAh. De quoi peut-être contrer le principal défaut du Galaxy Z Flip 3.

L’écran externe s’étoffe, le Flex mode aussi

Au-delà du format pliant qui le rend très compact, l’autre atout du Z Flip 4 tient assurément dans son écran externe. Celui-ci permet notamment de prendre des selfies à l’aide des capteurs principaux, puisqu’il peut faire office de retour caméra. Samsung a en outre ajouté quelques widgets conçus spécialement pour son usage, comme Smarthings.

Il est aussi désormais possible d’enregistrer trois contacts en favoris pour les appeler sans déplier le téléphone. Dans ce cas, l’appel part dans les écouteurs ou en haut-parleur. On accède maintenant aussi à plus de raccourcis aussi, le flash, le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent être activés ou désactivés depuis l’écran externe. Mieux encore, le lecteur d’empreinte extérieur permet de payer sans contact sans même ouvrir le téléphone.

Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung

Autre attrait principal du format Flip, le Flex mode, qui consiste à adapter l’interface lorsqu’on utilise le téléphone à moitié déplié (à 90°) ,s’étoffe quelque peu. L’ajout le plus intéressant concerne les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou YouTube, où il est intégré directement. On peut par exemple filmer depuis l’app avec le Flex Mode en obtenant un format vertical approprié.

Pour la photo, Samsung conserve les deux modules photo de 12 mégapixels, avec une optique principale dotée d’une stabilisation optique et un ultra grand-angle avec dual pixel autofocus. La caméra selfie conserve ses 10 mégapixels.

La fiche technique officielle

Pour le reste, le Z Flip 4 est somme toute assez semblable à son prédécesseur. Voici sa fiche technique officielle complète :

Dimensions (ouvert) : 165,2 x 71,9 x 6,9 mm ;

Dimensions (fermé) : 84,9 x 71,9 x 15,9 -17,1 mm ;

Poids : 187 g ;

Écran : 6,7 pouces, FHD+, 425 ppp, 120 Hz adaptatif (1-120 Hz), protégé par de l’Ultra Thin Glass ;

Écran externe : 1,9 pouce (260 x 512p), Oled ;

SoC : Snapdragon 8+ Gen 1 ;

Son : 2 haut-parleurs stéréo AKG, compatible Dolby Atmos ;

Batterie : 3700 mAh ;

Charge : 25W en filaire, 15W en sans-fil ;

Mémoire : 8 Go LPDDR 5 ;

Stockage : 128/256/512 Go, pas de microSD ;

Capteur d’empreinte : oui, latéral ;

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ;

OS : One UI 4.1.1, à savoir Android 12.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Flip 4

Quatre coloris sont au programme : noir, violet, rose et bleu.

Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung

Voici sa grille tarifaire :

1109 euros pour la version de 128 Go ;

1169 euros pour celle de 256 Go ;

1289 euros pour la déclinaison à 512 Go.

Le Galaxy Z Flip 4 sera disponible le 26 août 2022, avec des précommandes du 10 au 25 qui permettent d’obtenir un bonus de reprise de 150 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.