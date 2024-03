Le Samsung Galaxy Z Flip 4 fait son grand retour à 450 € grâce à cette promotion

Si le Samsung Galaxy Z Flip 4 ne représente plus le nec plus ultra du marché des smartphones pliables, il est désormais l'un des modèles les plus abordables grâce à cette belle promotion sur Cdiscount. Au lieu de 1 109 euros lors de son lancement, ce smartphone premium de 2022 n'est plus qu'à 453 euros !

Le marché des smartphones pliables accueille de plus en plus de constructeurs et la concurrence s’intensifie au point où Samsung n’est plus considéré comme étant le seul leader de ce segment. Toutefois, les smartphones pliables sont vendus à des prix prohibitifs, généralement autour de 1 000 euros, voire bien plus. Cela peut donc valoir le coup de jeter un œil aux générations précédentes comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui est justement en promotion chez Cdiscount avec une baisse de près de 660 euros sur son prix de lancement.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 en résumé

Le formant pliable et le mode Flex

Les performances de son Snapdragon 8+ Gen 1

Un écran Super AMOLED de toute beauté

Au lieu de 1 109 euros lors de son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 453 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Flip 4 au meilleur prix ?

Un design plus stable et un mode Flex toujours plaisant

À chaque génération de Samsung Galaxy Z Flip, le constructeur sud-coréen reprend la copie du précédent modèle, met à jour les composants et apporte de légères évolutions. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est donc un Z Flip 3 au design un peu plus maîtrisé grâce à des tranches plates qui le rendent plus stables sur une table et un écran toujours aussi magnifique. Nous avons une dalle Super AMOLED en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) rafraîchie à 120 Hz avec une belle luminosité et une excellente couverture colorimétrique.

La partie logicielle avec la surcouche One UI se montre quant à elle brillante sur les fonctionnalités spécifiques aux smartphones pliables. Citons le mode Flex qui permet d’utiliser le Galaxy Z Flip 4 lorsqu’il est plié à 90° : l’interface se divise alors en deux entre la partie supérieure et celle inférieure de l’écran. Quant à l’écran externe, s’il n’est pas aussi large et pratique que celui du Galaxy Z Flip 5, il rajoute tout de même son grain de sel avec la possibilité d’avoir accès à ses notifications, d’utiliser SmartThings et même de passer des appels sans avoir à ouvrir son smartphone !

Une configuration légèrement améliorée

Nouvelle génération oblige, le Samsung Galaxy Z Flip 4 embarque un SoC plus puissant que celui de son prédécesseur qui tournait au Snapdragon 888. Ici, nous retrouvons un Snapdragon 8+ Gen 1 combiné à 8 Go de RAM, considéré comme étant le meilleur SoC en 2022. Avec cette puissance dans le ventre, il est capable de faire tourner n’importe quelle application de façon fluide. Les jeux en 3D ne lui font pas peur non plus, d’autant plus que la chauffe est relativement contenue.

Pour ce qui est de la partie photo, le Samsung Galaxy Z Flip 4 se contente de deux capteurs à l’arrière, un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 Mpx chacun, mais l’absence de téléobjectif lui est préjudiciable, surtout à ce tarif. Enfin, le Galaxy Z Flip 4 s’améliore légèrement concernant l’autonomie, il embarque un accumulateur de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh pour son prédécesseur, et peut ainsi finir la journée sans forcer. Quant à la charge, ce n’est toujours pas brillant. Il nous a fallu 30 minutes pour passer de 4 à 25 %…

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Z Flip 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.