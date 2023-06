Galaxy Watch 6 : on pense connaitre les prix français des prochaines montres connectées de Samsung

Une nouvelle fuite survient à propos des prochaines montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 6. Elle prétend révèler les prix des montres en France et spoiler : les tarifs sont en hausse de 20 euros environ.

C’est plus ou moins officiel : on sait que Samsung va sortir les Galaxy Watch 6 prochainement. Ces montres connectées seront présentées lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked qui aurait lieu fin juillet. Une fuite nous permet de connaître les tarifs de ces nouveaux modèles en France et ça a tout l’air d’être fiable, puisque ces informations proviennent du leaker français billbil-kun. Ce dernier s’est déjà illustré par le passé avec des fuites concernant le PlayStation Plus et des produits tech, et a su prouver sa fiabilité pour le moment.

Les prix des Samsung Galaxy Watch 6

billbil-kun n’a toutefois pas indiqué quels seraient les prix des Galaxy Watch 6 Pro, seulement de la version de base ainsi que ceux de la version Classic. Le leaker précise que ces tarifs sont valables pour la France uniquement « et n’incluent pas les variantes exclusives que vous pourrez trouver sur le Samsung Shop. »

Les prix de la Galaxy Watch 6

Version 40 mm (coloris graphite ou crème) : 319,99 euros pour le modèle Bluetooth ; 369,99 euros pour le modèle 4G ;

Version 44 mm (coloris graphite ou argent) : 349,99 euros pour le modèle Bluetooth ; 399,99 euros pour le modèle 4G.



Les prix de la Galaxy Watch 6 Classic

Version 43 mm (coloris noir ou argent) : 419,99 euros pour le modèle Bluetooth ; 469,99 euros pour le modèle 4G ;

Version 47 mm (coloris noir ou argent) : 449,99 euros pour le modèle Bluetooth ; 499,99 euros pour le modèle 4G.



Samsung ferait monter le prix de ses montres connectées

Si ces prix venaient à se vérifier, cela représenterait une hausse des tarifs pour ces montres connectées. Pour rappel, la Galaxy Watch 5 était vendue de 299 à 379 euros (selon la taille et la version Bluetooth/4G). L’augmentation serait pour chaque modèle de 20 euros.

Source : Evleaks Source : Evleaks

Quant à la Galaxy Watch 6 Classic, difficile de la comparer avec la Galaxy Watch 5 Classic, puisqu’elle n’existe pas. Néanmoins, la Galaxy Watch 4 Classic était sortie. Elle était vendue au départ de 369 à 419 euros : l’augmentation est encore plus forte en deux ans. La Galaxy Watch 4 Classic 4G en 47 mm, soit la plus chère, serait aussi chère que la Galaxy Watch 6 la plus abordable.

