La Galaxy Watch 6 Pro ressemblerait à une Galaxy Watch 4 Classic encore plus élégante

Dans le courant de l’été, Samsung ne compte pas se reposer sur ses lauriers et passer deux mois sur le transat, les doigts de pied en éventail. Comme tous les ans, le constructeur coréen devrait profiter de la période estivale pour dévoiler de nouveaux appareils. Outre ses nouveaux smartphones pliants et ses tablettes, on attend également la présentation de nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro.

C’est aujourd’hui le modèle « Pro » qui nous intéresse. Comme plusieurs fuites le suggéraient déjà ces dernières semaines, la montre emprunterait finalement davantage à la Galaxy Watch 4 Classic qu’à la Galaxy Watch 5 Pro sortie l’an dernier. En effet, elle profiterait d’une véritable lunette rotative permettant de naviguer efficacement dans l’interface logicielle simplement en la faisant tourner autour de l’écran.

Néanmoins, comme le suggère le leaker chinois Ice Universe, la montre se distinguerait de la Watch 4 Classic avec un nouveau format de lunette.

Sur Twitter, le leaker indique que « le design sera quasiment le même que celui de la Watch 4 Classic, mais les bords seront plus fins ».

Ce n’est pas la première fois que Ice Universe s’avance au sujet du design de la Galaxy Watch 6 Pro. Par le passé, le leaker chinois avait déjà affirmé que la prochaine montre de Samsung profiterait non seulement d’une lunette rotative, mais que celle-ci serait « plutôt fine ». Avec le nouveau message publié mercredi 26 avril, le leaker vient donc comparer la largeur de cette lunette à celle de la Galaxy Watch 4 Classic lancée il y a deux ans.

Des bordures plus fines pour un écran plus grand

Rappelons que la finesse des bordures — et, plus largement, la proportion du boîtier occupée par l’écran — devrait être au cœur des nouveautés des nouvelles Galaxy Watch 6. Depuis quelques semaines, les rumeurs évoquent également des bordures plus fines et des écrans plus grands également pour le modèle de Galaxy Watch 6 sans lunette rotative.

On en saura plus sur les nouvelles montres de Samsung lors de leur présentation officielle aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Cette présentation a généralement lieu au début du mois d’août, mais pourrait être avancée cette année à la fin du mois de juillet.

