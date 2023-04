Galaxy Watch 6 Classic : la montre la plus élégante de Samsung serait encore plus élégante

Selon les informations du leaker Ice Universe, Samsung aurait prévu une version de sa Galaxy Watch 6 avec lunette rotative, mais avec de fines bordures.

Depuis quelques semaines, le leaker chinois Ice Universe multiplie les informations au sujet de la prochaine gamme de montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 6.

Dans un nouveau tweet publié ce vendredi, le leaker livre de nouvelles infos au sujet de la version la plus haut de gamme de la montre, venant corroborer certaines rumeurs existantes, tout en ajoutant de nouvelles données.

Exclusive :

Galaxy Watch6 top model returns to rotating bezel, and it has a rather narrow bezel.

— Ice universe (@UniverseIce) April 21, 2023