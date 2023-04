Galaxy Z Fold et Flip 5 : Samsung se reposerait encore sur ses lauriers dans ce domaine particulier

Une certification CCC récemment découverte par MyFixGuide laisse penser que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 se cantonneront à une charge de 25 W. En d’autres termes : Samsung ne ferait toujours aucun effort sur ce domaine.

Si Samsung reconduit son calendrier commercial habituel, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront révélés au grand jour dans le courant du mois d’août 2023. Les fuites à leurs sujets sont désormais régulières à quelques mois de leur supposée officialisation. Cette fois-ci, la dernière découverte est à mettre au crédit de MyFixGuide.

Le site a en effet repéré deux nouvelles certifications chinoises sur la plateforme CCC, où deux numéros de modèle appartenant soi-disant au binôme auraient été aperçus : SM-F7310 et SM-F9460. À leurs côtés, un autre numéro faisait place : EP-TA800, qui représenterait un bloc de charge et sa puissance.

25 W, ni plus ni moins

Ce fameux chargeur devrait faire grincer des dents à plus d’une personne, puisqu’il se limiterait une nouvelle fois à une puissance de 25 W. Soit le même pic qu’avec les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Or, cette vitesse de charge était considérée pour beaucoup comme l’un des points faibles des deux téléphones pliables.

Frandroid l’a d’ailleurs classé comme l’un des points négatifs de chaque modèle au moment de nos tests. Le Z Fold 4 mettait plus de 1h20 pour recharger sa batterie de 4400 mAh, contre environ 1h15 pour le petit accumulateur (3700 mAh) du Z Flip 4. Ce qui est relativement long.

Dans l’idée, il faudrait donc s’attendre à des délais aussi longs que leurs prédécesseurs. Il se murmure néanmoins – à prendre avec de belles pincettes –, selon Android Authority, que le modèle à clapet nouvelle génération opterait pour une capacité de batterie légèrement inférieure cette année.

Dans ce cas, le temps de charge pourrait être légèrement réduit, sans pour autant que le téléphone perde en autonomie grâce à l’optimisation du Snapdragon 8 Gen 2 – que l’on attend sur le Galaxy Z Flip 5.

Attention à la concurrence

Si l’ensemble de ces rumeurs se confirment, Samsung ferait une nouvelle fois preuve de conservatisme sur le plan de la recharge, pour le plus grand malheur des amoureux et amoureuses de la charge rapide. Surtout, le Z Flip 5 accuserait un petit retard face à son rival, l’Oppo Find N2 Flip, dont la charge de 44 W est plus qu’appréciée.

Si Google officialise son Pixel Fold durant la Google I/O 2023, il sera aussi intéressant d’observer quelle puissance de charge le téléphone peut supporter. Ce futur concurrent du Galaxy Z Fold pourrait alors le dépasser sur ce domaine spécifique dès sa première génération.

