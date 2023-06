Les Galaxy Watch 6 auront bien droit à un tout nouveau processeur

Alors que les prochaines montres de Samsung doivent être présentées le mois prochain, on en sait un peu plus sur le nouveau processeur qui les équipera, l'Exynos W930.

C’est confirmé, Samsung présentera officiellement le mois prochain ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 lors d’une conférence Galaxy Unpacked. Les deux smartphones ne devraient cependant pas être les seuls produits annoncés à cette occasion puisque le constructeur coréen devrait également lever le voile sur ses nouvelles montres connectées, les Samsung Galaxy Watch 6 et Samsung Galaxy Watch 6 Pro.

À quelques semaines de l’officialisation de ces nouvelles toquantes, on en sait un peu plus sur le processeur qui devrait les équiper, comme le rapporte le Sam Mobile. Le média spécialisé dans l’actualité de Samsung a en effet repéré, sur le site du consortium Bluetooth SIG — en charge de la définition de la norme Bluetooth et de la validation des appareils — une nouvelle puce conçue par « Samsung Electronics Co Ltd » et baptisée Exynos W930.

L’Exynos W930 pour succéder au W920

Pour rappel, Exynos est la gamme de SoC de Samsung, embarquée aussi bien sur les smartphones de la marque que sur ses tablettes ou ses montres connectées. L’utilisation de la lettre « W » fait quant à elle référence aux « wearables », les produits électroniques à porter sur soi et, en particulier, les montres connectées. Rappelons que les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 du constructeur profitaient de la même puce, l’Exynos W920. il ne fait donc guère de doute que la puce Exynos W930 vienne succéder à un processeur qui a déjà deux ans et qui seraient donc remplacé pour la prochaine gamme de toquantes.

Dans la description de la puce telle que publiée sur le site du Bluetooth SIG, on peut lire que « l’Exynos S5E5515 [ndlr : le numéro de modèle de l’Exynops W930] est conçu pour être utilisé avec une puce radiofréquence compatible pour concevoir une solution Bluetooth + Wi-Fi compatible avec le Bluetooth 5.3 ».

On ignore cependant encore quelles seront les caractéristiques précises de l’Exynos W930. Rappelons que la puce précédente, le W920, profitait d’une finesse de gravure en 4 nm. En face, le principal concurrent de Samsung, Qualcomm, a a dévoilé l’an dernier sa puce Snapdragon W5+ Gen 1 gravée quant à elle en 4 nm.

