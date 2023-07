Galaxy Watch 6 Classic : la montre de Samsung déjà au poignet d’une célébrité

Le footballeur coréen Song Heung-min a été aperçu avec la Galaxy Watch 6 Classic au poignet. De quoi corroborer son design faisant place à un écran plus large, avant même sa présentation.

La semaine prochaine, Samsung tiendra son événement Galaxy Unpacked. L’occasion pour le constructeur coréen de dévoiler ses smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, mais également de présenter ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Si le commun des mortels devra encore patienter un peu plus d’une semaine avant de découvrir les nouvelles toquantes de Samsung, il semble que ce ne soit pas le cas d’une célébrité coréenne, le footballeur Song Heung-min. Comme le rapporte le site Sam Mobile, le joueur de Tottenham a en effet été aperçu le 14 juillet à l’aéroport international d’Incheon avec une montre connectée encore inconnue au poignet. Selon toutes vraisemblances en raison de son design, il devrait s’agir de la Galaxy Watch 6 Classic. On peut en effet distinguer facilement la lunette rotative autour de l’écran, mais également un écran bien plus large — et une lunette plus fine — que sur la Galaxy Watch 4 Classic, la dernière montre en date de Samsung à adopter ce format.

La photo a initialement été partagée par le site coréen Yonhap News qui précise ce n’est pas la première fois que des sportifs ou des célébrités arborent des montres de Samsung avant même leur présentation officielle. Il y a deux ans, c’était déjà le cas de la volleyeuse Kim Yeon-kyung, aperçu avec la Galaxy Watch 4 au poignet.

Samsung, un sponsor régulier des célébrités coréennes

Par ailleurs, Samsung a l’habitude de faire la part belle aux célébrités pendant ses conférences Galaxy Unpacked et notamment aux groupes de K-Pop. Le constructeur est notamment un partenaire des groupes de musique BlackPink et BTS. Cette année, la conférence Galaxy Unpacked sera par ailleurs organisée à Séoul, en Corée du Sud. Une manière pour le leader mondial du marché du smartphone de mettre en avant la culture et les sportifs coréens.

Concernant la Galaxy Watch 6 Classic, outre son écran plus grand et ses bordures plus fines, on s’attend à ce qu’elle embarque un meilleur processeur, à la fois plus puissant et moins énergivore. La montre devrait être présentée le 26 juillet prochain, lors de la conférence Galaxy Unpacked.