Galaxy Unpacked : on sait officiellement quand les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 arrivent

Samsung a officiellement confirmé la date du prochain Galaxy Unpacked. La conférence sera l'occasion pour le fabricant de dévoiler ses nouveaux smartphones pliants.

On savait depuis la publication par erreur d’un communiqué que Samsung préparait un grand événement Galaxy Unpacked pour le mois de juillet. On connait désormais la date officielle de la présentation grâce à une vidéo partagée par la marque sur YouTube et les réseaux sociaux.

La grande conférence de l’été sera l’occasion pour Samsung de dévoiler une nouvelle gamme d’appareils avec comme au centre ses nouveaux smartphones pliant les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Ce n’est pas tout, la marque devrait aussi présenter une tablette, des écouteurs et des montres.

La date du prochain Galaxy Unpacked

Samsung nous donne officiellement rendez-vous le 26 juillet 2023 pour découvrir son prochain Galaxy Unpacked. L’événement aura lieu physiquement à Séoul, dans le pays natal de la firme coréenne. Le signe qu’il s’agit peut-être d’une conférence qui marquera l’histoire de Samsung.

Le Galaxy Z Flip 5 sera la star de l’événement

La courte vidéo de Samsung est avant tout là pour dévoiler le fait que la conférence aura lieu à Séoul, mais on peut aussi noter qu’un seul des produits attendus est mis en avant dès ce trailer.

Si le hashtag #JoinTheFlipSide ne suffisait pas à explicitement nous vendre l’arrivée d’un nouveau Galaxy Z Flip, Samsung nous montre carrément la tranche de son prochain smartphone.

Depuis plusieurs générations, la marque propose deux formats de smartphones pliants : le format livre avec le Galaxy Fold historique et le format à clapet avec le Galaxy Z Flip. C’est ce dernier qui est devenu un vrai succès à la fois commercial et comme objet de mode. Depuis, Samsung mise beaucoup en termes de communication sur cette famille de smartphones. Visiblement, cela ne changera pas avec le prochain Galaxy Unpacked.

Il faut dire que d’après les rumeurs c’est bien le Galaxy Z Flip 5 qui aura le droit aux nouveautés les plus intéressantes. Le Galaxy Z Fold 5 semble avoir moins de nouveauté en réserve, et pourrait même décevoir sur certains aspects.

Les nouveaux smartphones devraient occuper le devant de la scène, mais Samsung devrait aussi en profiter pour lancer d’autres produits. On attend en particulier les nouvelles Galaxy Watch 6.

