Samsung Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra : les 7 différences à retenir

Le Samsung Galaxy S23 Ultra vient d'être officialisé et il succède au Galaxy S22 Ultra. Pour y voir plus clair dans ce qui change d'un fleuron à l'autre, nous avons relevé sept différences à retenir entre les deux smartphones.

Nous avons déjà pu prendre en main le Samsung Galaxy S23 Ultra — fraîchement dévoilé au Galaxy Unpacked de ce début d’année 2023. Il succède ainsi au Galaxy S22 Ultra et apporte plusieurs nouveautés. Certaines sont marquantes, d’autres un peu plus subtiles. Voici donc les différences qu’il faut retenir.

Fiches techniques des Galaxy S23 Ultra et S22 Ultra

Modèle Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Version de l'OS Android 13 Android 12 Interface constructeur One UI One UI Taille d'écran 6.8 pouces 6.8 pouces Définition 3088 x 1440 pixels 3080 x 1440 pixels Densité de pixels 500 ppp 500 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Snapdragon 8 Gen 2 Exynos 2200 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 740 Xclipse 920 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go, 512 Go, 1 To 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 4 : 10 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 10 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 4 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.2 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) N/C 5G Non Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5000 mAh 5000 mAh Dimensions 78,1 x 163,4 x 8,9 mm 77,9 x 163,3 x 8,9 mm Poids 233 grammes 229 grammes Couleurs Noir, Violet, Vert, Beige Noir, Blanc, Rouge, Vert Prix 1 419 € 999 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Snapdragon 8 Gen 2

Les smartphones Samsung en Europe goûtent de nouveau aux puces Qualcomm. Oubliez Exynos, voici le Snapdragon 8 Gen 2 qui vient propulser le Galaxy S23 Ultra. En d’autres termes, les modèles commercialisés en France auront droit aux mêmes performances que dans le reste du monde. Jusqu’ici, nous avions fini par nous habituer à composer avec un SoC Exynos moins bien optimisé.

L’année dernière, sur le S22 Ultra, l’Exynos 2200 avait un arrière-goût amer puisqu’il chauffait trop rapidement sur les jeux 3D et engendrait quelques bugs graphiques qui n’étaient pas dignes de l’image premium de Samsung. Ici, avec le Snapdragon 8 Gen 2. Là, Qualcomm a travaillé en étroite collaboration avec le constructeur coréen pour proposer une version boostée de sa puce dernier cri.

Pour l’instant, en attendant les tests et les benchmarks, il faut se contenter de quelques promesses chiffrées. Ainsi, par rapport aux Galaxy S22 Ultra américain sur SD 8 Gen 1, le Galaxy S23 Ultra et son Snapdragon 8 Gen 2 proposeraient des performances CPU améliorées de 33 %. 43 % sur le GPU et 51 % sur la gestion des tâches liées à l’intelligence artificielle. Des pourcentages pas vraiment concrets, mais qui donnent un ordre d’idée.

Autre source d’optimisme : le Snapdragon 8 Gen 2 devrait aussi avoir un effet positif sur l’autonomie du téléphone. L’endurance d’un smartphone est grandement conditionnée par l’efficacité énergétique de son SoC. Et, sur cette génération, c’est plutôt prometteur.

Capteur photo de 200 mégapixels

Le Samsung Galaxy S23 Ultra embarque le capteur photo de 200 mégapixels fait maison : l’Isocell HP2. Une définition pour pouvoir appâter davantage le chaland que la caméra 108 Mpx du S22 Ultra. Dans les faits, l’amélioration ne devrait pas non plus sauter immédiatement aux yeux. Ce que nous pouvons déjà vous dire après notre prise en main, c’est que les clichés réalisés avec cette option savent impressionner quand on zoome dedans. On peut voir de tout petits détails avec une assez bonne précision.

Cela pourra s’avérer pratique pour recadrer l’image pour ne garder que la partie qui nous intéresse tout en maintenant un bon niveau de qualité. Au-delà de ça, l’Isocell a une taille de 1/1,22 pouce et des photosites de 0,64 µm. Ces caractéristiques et la technique de pixel binning se targuent d’ores et déjà de fournir de meilleures performances photo et vidéo en faible luminosité.

Enfin, n’oublions pas que le capteur principal prendra, par défaut, des photos en 12 Mpx. En outre, il existe un mode intermédiaire à 50 Mpx.

Évolution du design

Il ne sera pas aisé de différencier visuellement le Galaxy S23 Ultra du Galaxy S22 Ultra. Pourtant, il y a quelques subtils changements d’une génération à l’autre. La plus importante réside dans les bords latéraux du grand écran de 6,8 pouces. Ce dernier est moins incurvé désormais et cela se ressent sur les tranches de l’appareil qui deviennent plus plates.

La finition est toujours de très bonne qualité, mais cette modification se ressent à la prise en main. Prenez donc cela en considération si vous zieutez sur ce Galaxy S23 Ultra.

Plus anecdotique, l’intégration de l’appareil photo ne change pas sauf pour un élément discret : les anneaux autour des objectifs reflètent davantage la lumière. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information.

Changement de capteur selfie

Vous avez l’habitude de prendre votre auguste faciès en selfie ? Sachez que le capteur photo frontal du Galaxy S23 Ultra propose une définition de 12 mégapixels (f/2,2). C’est donc largement moins que les 40 Mpx proposés par le S22 Ultra pour la réalisation d’égoportraits.

D’aucuns pourraient voir là une régression difficile à digérer. Il y a toutefois deux choses à signaler :

Samsung justifie cette réduction par le fait qu’elle permet, en contrepartie, d’améliorer l’efficacité de la mise au point ;

la définition d’un capteur est loin d’être le seul critère à prendre en considération pour évaluer la qualité d’une photo. C’est une donnée importante, certes, mais obtenir de très bons clichés avec une caméra de 12 Mpx est loin d’être mission impossible.

Les petites améliorations photo et vidéo

Parmi les différences à noter, citons-en quelques-unes pêle-mêle pour compléter le volet photo et vidéo.

La stabilisation optique (OIS) de l’appareil photo principal est deux fois meilleure. On passe d’un degré de stabilisation de 1,5 à 3 degrés. Autrement dit, cela veut dire que vos mouvements pendant la prise d’images pourront être deux fois plus amples sans que cela engendre de conséquences indésirables sur l’enregistrement.

Vous pouvez filmer en 8K à 30 images par seconde sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Sur le S22 Ultra, cette fonction était limitée à 24 FPS.

L’autofocus est présent sur tous les capteurs photo du smartphone avec la technologie Dual Pixel, sauf pour celui de 200 Mpx qui fait appel à une autre méthode… mais dont la finalité est la même.

Pas de version 128 Go

En 2023, Samsung ne propose une déclinaison de 128 Go que sur le Galaxy S23 classique. Ainsi, le Galaxy S23 Ultra se décline en 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Son devancier, le S22 Ultra, avait une variante à 128 Go.

La marque explique cette décision par la saturation des espaces de stockage constatée de plus en plus régulièrement auprès des consommateurs.

Prix en hausse

Inutile de rappeler l’inflation galopante qui frappe la grande majorité des secteurs économiques. Les nouvelles technologies ne font pas exception. On avait déjà pu observer des hausses de prix sur plusieurs produits récents, les iPhone 14 étant un bon exemple.

Le Galaxy S23 Ultra voit donc aussi son prix officiel augmenter à configuration égale par rapport à celui de son prédécesseur. Ainsi, la version de 256 Go coûte 1419 euros cette année contre 1359 sur la précédente génération. Pour la variante à 512 Go, comptez 1599 euros au lieu de 1459. Et, enfin, la déclinaison à 1 To s’affiche à 1839 euros contre 1659 auparavant.

