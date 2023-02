Galaxy S23 ou Galaxy S23 Plus : comment faire son choix ? Voici les différences

Comment faire son choix entre le petit format de Samsung et son grand frère ? Est-ce seulement une question de taille d'écran ou de batterie ? Oui et non, car il y a quelques détails à prendre en compte.

À la lecture du titre de cet article, vous vous êtes peut-être dit « ba, le Plus est plus grand, c’est ça la différence ». Même si cette pensée peut paraître empreinte de bon sens, sachez qu’il existe tout de même tout un tas de menues différences entre les Galaxy S23 et S23 Plus, qui pourraient guider votre choix sur cette nouvelle génération de Samsung. Si vous êtes plutôt Ultra, nous avons aussi un comparatif entre le Galaxy S23 Ultra et son prédécesseur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Écran : l’inconvénient de son avantage pour le S23 Plus

On commence par le plus évident, la taille bien sûr (146,3 x 70,9 x 7,6 mm sur le S23 contre 157,8 x 76,2 x 7,6 mm sur le S23 Plus) avec une dalle qui passe d’un format riquiqui de 6,1 pouces à une dalle généreuse de 6,7 pouces. Au passage, la définition restant la même, on perd légèrement en densité de pixels, passant de 425 ppp à 393 ppp. Pas de quoi changer fondamentalement votre expérience. Le S23 Plus est aussi un poil plus lourd que son congénère, avec 195 g sur la balance contre 167 g.

Bonne nouvelle cette année, la luminosité maximale est rigoureusement la même sur les deux téléphones. Elle s’élève à 1750 nits contre 1300 nits sur le Galaxy S22 l’année dernière. De même, le rafraîchissement est exactement le même et descend à 48 Hz pour monter à 120 Hz dans les deux cas.

Les menues différences à prendre en compte

Les trois appareils photo, la RAM, les capacités réseau, la résistance à l’eau… Gardez en tête que pour l’essentiel, la fiche technique des deux téléphones est rigoureusement la même. Une très bonne nouvelle qui évite de devoir se passer de fonctionnalités intéressantes parce qu’on préfère les petits smartphones.

En revanche, pour les plus tatillons d’entre nous, il existe bel et bien quelques détails à prendre en compte. Le premier, et sans doute le plus important, est que le stockage diffère. Le Galaxy S23 donne le choix entre 128 Go et 256 Go et le S23 Plus entre 256 et 512 Go. Une différence de place dans le téléphone donc, mais aussi de vitesse d’écriture qui peut avoir une grande importance au quotidien. En effet, seule la configuration en 128 Go utilise l’UFS 3.1 tandis que les autres configurations reposent sur la norme plus moderne UFS 4.0, qui offre des débits en écriture et en lecture respectivement deux fois plus rapide et 1,6 fois plus rapide. À ce petit jeu, vous l’aurez compris, le Galaxy S23 Plus n’est pas du tout concerné et profite quoi qu’il arrive de la meilleure norme. Si vous optez pour le S23 classique, il faudra faire attention.

Taille de smartphone oblige, on se retrouve forcément avec les différences classiques de taille de batterie. Ici, le S23 possède 3900 mAh pour 22 heures de lecture de vidéo selon Samsung contre 4700 mAh pour 27 heures sur le S23 Plus, toujours selon Samsung. Autre différence qui découle du format : la chambre à vapeur du Galaxy S23 semble plus petite que celle de son grand frère, comme le montre un GIF partagé par Ice Universe. Étant donné que les deux possèdent la même puce, il y a de quoi donner un léger avantage en performance au S23 Plus.

Le petit détail qui peut changer beaucoup

Dernier élément, tout petit sur les fiches techniques, mais bien réel, l’Ultra Wide Band n’est pas disponible sur le Galaxy S23. Cela veut dire si vous achetez un SmartTag+ par exemple, vous ne pourrez pas profiter de la localisation précise du traqueur. Toutes les nouveautés en matière de réalité augmentée que la firme coréenne a laissé entendre être en train de préparer devraient en outre reposer sur cette technologie. Si vous êtes du genre à aimer les smartphones prêts à affronter le futur, le S23 Plus paraît donc un meilleur choix. Dommage pour les amoureux des petits formats qui aiment avoir un temps d’avance.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).